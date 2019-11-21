Як легко скласти меню на тиждень: корисна шпаргалка від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як полегшити собі життя і не турбуватися про раціоні щодня

Складання меню на тиждень вперед – справа нехай клопітка, зате вдячна. Таким чином можна систематизувати сімейний бюджет, відстежити витрати, а також не ламати голову щодня, що приготувати і взяти з собою. Слідуючи простим порадам від дієтолога Анни Орєхової, яка раніше розповіла, як почати більше активно рухатися, можна легко розписати свій раціон і істотно заощадити час. Шпаргалкою для всіх бажаючих експерт поділилася на сторінці в Instagram.

Скласти меню на тиждень, а чи просто це? Це дуже важлива тема, оскільки саме відсутність планування раціону і призводить до переїдання, перепустками основних прийомів їжі або не самих здорових перекусів.

І тут ще проблема не в самому раціоні, а в тому, щоб була можливість взяти їжу з собою і розрахувати одразу кількість всіх продуктів. Ці прості поради допоможуть легко впоратися із завданням і навіть заощадити час і сімейний бюджет.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вибирайте ті страви, які ви любите, не обманюйте себе, щоб потім не голодувати.

Напишіть розклад у записнику, мобільному телефоні, ноутбуці. Або ж, якщо живете з сім'єю, заздалегідь зробіть колаж, повісьте на холодильнику, щоб разом придумати меню.

Розділіть не тільки по днях, але і за прийомами їжі (сніданок, обід і вечеря), додавайте перекуси, якщо потрібно.

Намагайтеся робити харчування різноманітним. Додавайте не тільки макарони, картоплю і хліб, але і так само цільнозернові продукти. Робіть страви простими, особливо в будні дні, щоб не витрачати багато часу.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Враховуйте роботу/навчання, щоб їжу можна було взяти з собою, а так само враховуйте обіди/перекуси в кафе або їдальні. Просто заздалегідь прописуємо ці дні у своєму меню.

Не забувайте порадувати себе чимось смачним. Нехай тут буде ваша улюблена шоколадка або вечеря в ресторані, нічого страшного в цьому немає.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Після складання меню по ньому ж складайте список продуктів і бігом в магазин.

Так само, цілком доречно готувати на 2-3 дні вперед і нехай страви повторюються, а їжу з собою зручно збирати з вечора, щоб вранці не витрачати час.

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