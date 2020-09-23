Легко набрати вагу: дієтолог розповіла про приховану загрозу популярних продуктів

Худнуть часто замінюють цукор на фрукти та мед, помилково вважаючи, що таким чином отримують суцільну користь без набору зайвих кіло. Так це чи ні і де таїться небезпека, розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Ольга Безугла.

Ще років 20 тому лікарі бачили ворога тільки в глюкозі, а фруктоза, саме для її засвоєння не потрібен інсулін, вважалася безпечною. Останні дослідження показали, що фруктоза небезпечніше глюкози.

⠀

У цукрі є глюкоза і фруктоза. Вона там опинилася, щоб підсолодити глюкозу. Що таке фруктоза? Це фруктовий цукор, який солодше глюкози. Обидві "сестрички" - це прості вуглеводи з однаковою калорійністю. Фруктоза всмоктується в кров у 5 разів повільніше глюкози. Але мало хто знає, що з нею відбувається потім.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Після всмоктування в кров глюкоза стимулює виділення інсуліну. Він потрібен, щоб доставити глюкозу в клітини, і щоб подати сигнал про ситість в мозок. Цей Сигнал подається через гормон лептин, який жирові клітини виділяють.

⠀

Фруктоза не впливає на інсулін, а значить, вироблення гормону лептину скасовується. Фруктоза така ж калорійна, як глюкоза. Вона теж хоче бути корисною клітин і непомітно вбудовується в обмін речовин. Проминувши традиційний інсуліновий рецептор, вона потрапляє в клітку. Виходить, що організм отримав калорії з фруктозою, але не знає про це. Почуття голоду зберігається, і ви йдете за продуктом з глюкозою, щоб відчути ситість. Підсумок - переїдання, яке призводить до зайвої ваги і ожиріння.

⠀

А що відбувається до фруктозою, коли її надто багато? У зайвої фруктози є три шляхи перетворення - в лактат, глюкозу і жирні кислоти. Найактивніше відбувається перехід фруктози в жир. Все це відбувається в печінці, тому що тільки в печінкових клітинах є ферменти для метаболізму фруктози. "Фруктозний" жир відкладається в печінці і викликає жировий гепатоз. Все, що не поміщається в печінці, направляється в інші жирові депо, зазвичай у вісцеральний жир (навколо внутрішніх органів).



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чому тоді стільки фруктів навколо, якщо фруктоза в них така шкідлива? Наш організм ще діє за первісним звичкам. В літній період він запасався жиром, щоб вижити взимку, коли фруктів немає. За зиму жирок зникав, але зараз цього не відбувається, адже фрукти є у супермаркеті і взимку, і влітку.

⠀

Тепер ви знаєте, що, замінивши глюкозу на фруктозу, не можна скинути вагу, але її можна легко набрати .

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Надія Пахирко розвіяла міфи про спорт і харчування.

Нагадаємо, дієтолог Єва Шишова поділилася секретами, як прибрати в'ялість шкіри після схуднення.