Міцний імунітет і детокс: дієтолог розповіла про користь сезонного доступного суперфуда

Який продукт варто включити в осінній раціон кожному
Осінь – багатий урожайний сезон, який славиться корисними і смачними дарами природи, котрі є справжніми вітамінними бомбами. Один з таких сезонних продуктів – гарбуз. Про qjuj переваги та вплив на здоров'я розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Лора Філіппова.
Гарбуз - теж суперфуд, причому сезонний і доступний кожному українцю. Це рослина сімейства гарбузових в раціоні має ряд незаперечних переваг:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
І ще багато плюсів! Печений гарбуз можна всім! Він піде у солодкі каші, і десерти, і в супи, і в овочеві рагу. А гарбузове насіння - джерело цинку, гарбузова олія - зміцнює імунітет, підтримує роботу печінки, корисно для профілактики простатиту.
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