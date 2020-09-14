Для краси і здоров'я: дієтолог розповіла про особливості прийому харчових добавок

Приймати вітаміни і різні харчові добавки зараз стало дуже популярно, а самі ці препарати доступні широкій публіці. В цілому з їх допомогою цілком можна поліпшити здоров'я і навіть стати красивіше, адже є спеціальні добавки для шкіри і волосся. Однак важливо знати деякі нюанси і особливості прийому подібних препаратів.

Про це розповіла дієтолог Тіана Фіалкова на своїй сторінці в Instagram.

Особливості прийому добавок:

Важливо розуміти, що всі вітамінно-мінеральні комплекси працюють на підтримку вашого балансу, але ніколи на заповнення! У таких комплексах дозування завжди невеликі і якщо вам потрібно заповнити дефіцит конкретного вітаміну/мінералу, то необхідно приймати його окремим препаратом, лише доповнюючи кофакторами (підвищують засвоєння).

Які продукти погіршують засвоєння БАД, нутрицевтиків, ліків?

Це продукти з великою кількістю кофеїну, танінів, фітатов (горіхи, злакові, китайський чай і кава), а також молочні продукти знижують абсорбцію мінералів. Коли ви восповнюєте дефіцити, то не варто приймати монодобавки разом з вищевказаними продуктами.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Трав'яні препарати з адаптогенною дією (макка, ашваганда, гуарана), добавки для щитовидної залози і вітамін Д бажано приймати в першій половині дня. Для більшості інших препаратів немає суворих часових рамок для вживання.

До заповнення дефіцитів потрібно поліпшити стан шлунково-кишкового тракту.

Запальні процеси в ЖКТ, набряк слизової тонкого кишечника будуть порушувати засвоєння багатьох поживних речовин. Тому спроби заповнення дефіцитів при некомпенсованих захворюваннях ШКТ будуть не особливо успішними і можливо навіть призводити до дискомфорту в ШКТ. Тому перш ніж заповнювати дефіцити, варто попрацювати з цими станами, поліпшити роботу жовчовивідної системи, нормалізувати кислотність шлунка, стан слизової кишечника і ін.

Препарати заліза не можна приймати, якщо ви маєте хронічні запальні та інфекційні процеси в організмі (вірусні, бактеріальні). Так що якщо ви маєте низький феритин в аналізах - це ще не сигнал відразу починати прийом залізовмісних добавок! Можна собі нашкодити, викликати в організмі оксидативний стрес і ще більше зниження імунних сил організму.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Жиророзчинні вітаміни (А, Д, Е) і «жирні» добавки (лецитин, омега-3, масло кріля) для засвоєння вимагають присутності в їжі жирів, достатньої кількості жовчі і ферменту ліпази підшлункової. Їх дефіцит важко заповнити, без корекції проблем жовчовивідної системи.

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