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Кошмар тих, що худнуть: дієтолог розвінчала популярні міфи про цукор

Автор: Марина Настевич

Навколо теми цукру вже з'явилося чимало міфів, які вводять в оману

Цукор - саме велике "але" в схудненні кожної жінки. Його вже давно демонізують - прийнято вважати, що від солодощів псуються зуби, набирається вага і з'являється целюліт. Чи так це насправді?

Дієтолог Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram розвінчала кілька популярних міфів про цукор і розкрила справжній стан речей.

Мозку потрібна "глюкозка"

Топове виправдання багатьох тих, що худнуть, у яких на 3-4 день пп починається "цукрова ломка". Вірно, мозку потрібна глюкоза - постійно. Тому в клітинах є спеціальні рецептори, які "в будь-якому випадку" отримують свою порцію цукру - незалежно від того, спите ви, "розумово працюєте" або нервуєте.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Треба прибирати не лише цукор, а й фрукти з молочкою

Магазинні цукри, які додані в їжу промисловим шляхом - завжди в надлишку і шкідливі. Фруктоза в яблуці або лактоза в склянці молока - не дуже вплине на ваше схуднення. Не забувайте, що природні цукри знаходяться в "компанії" мікроелементів, вітамінів і клітковини. Тому, виключивши фрукти і молочку, ви позбавляєте себе і корисностей.

Прибрала цукор і все?

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Вихідна помилка багатьох - зменшити основну порцію в два рази, щоб був десерт. Коли ж десерти виключаються, залишається голод і "я не наїлася, чогось не вистачає". Голод можна терпіти пару днів-тиждень, а потім буде зрив на той самий цукор. Тому не забувайте про білок і корисні жири.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла про загрозу вживання фруктози.

До речі, дієтолог Альбіна Комісарова навчила правильно вибирати масло на всі випадки життя.

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