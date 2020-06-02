Корекція фігури "яблуко": дієтолог дала детальну інструкцію

Тип фігури багато в чому визначає акценти, які варто робити при схудненні, адже корекція кожного з них вимагає індивідуальний підхід. Взяти, приміром, власниць типу фігури "яблуко" (або О-силует): досить апетитні форми, широка грудна клітка, відсутність вираженої талії, майже однакові в об'ємі округлі плечі і стегна. Дієтолог Крістіна Лобановська на сторінці в Instagram розповіла про основні правила корекції ваги з фігурою яблуко.

Так, експерт дала детальну інструкцію, на які моменти варто звернути особливу увагу власницям О-силуету:



1. БЖУ для даного типу фігури воно буде таким: білки – 35%, жири – 35%, вуглеводи – 30%.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Обмін речовин трохи уповільнений від природи (90% з даними статурою), сумно звісно, але це статистика!

3. Додаємо корисні жирні кислоти: горіхи, нерафіновану рослинну олію, насіння (льон, кунжут). Це допоможе знизити рівень лептину та інсуліну, а жирові відкладення в області талії почнуть йти краще.

4. Починаємо їсти якомога більше яблук (знижують рівень "поганого" холестерину в крові), листових салатів і овочів (прискорюють жиросплювання), лохини і бобів (нормалізують рівень інсуліну і кортизолу).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5. Замінюємо звичні солодощі на сухофрукти, фрукти, натуральне желе на основі агар-агару.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Світлана Фус розповіла, як боротися з ефектом плато під час схуднення.