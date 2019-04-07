Контроль апетиту: дієтолог розповіла, як відмовитися від фаст-фуду

Професійний дієтолог Світлана Фус вважає, що в сучасному світі, де багато з нас захоплені фаст-фудом і енергетичними напоями, складно перейти на здорове харчування, відмовившись від цих сумнівних гастрономічних радощів. Але є основні правила, які допоможуть зробити цей процес більш легким. Ними експерт поділилася на сторінці в Instagram.

Фахівець зазначила, що в здоровому меню повинна переважати рослинна їжа, джерела корисного білка і різні крупи.

"Людині, на жаль, складно побудувати здоровий спосіб харчування і обчислити її кількість та якість, в залежності від обсягу фізичних навантажень, статі і віку. Єдиний спосіб, що дозволяє не тільки розлучитися із зайвою вагою, але й зберегти отриманий результат, - назавжди змінити свій стереотип харчування і свої звички", - пояснила дієтолог.

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Вона перерахувала головні принципи правильного харчування для контролю апетиту і відмови від фаст-фуду:

Регулярний прийом їжі.

Вживання складних вуглеводів. Вони допомагають стабілізувати рівень цукру в крові і зменшують тягу до солодощів.

Білок і клітковина. Вони дають відчуття ситості, що дозволяє контролювати апетит.

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