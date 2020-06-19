Кава без кофеїну: дієтолог розкрила всю правду про цей популярний напій

Кофеїн в каві – сильний стимулятор, саме він бадьорить вранці і надає напою аромат. Але цей компонент несе не тільки користь, але і шкоду. Рішенням проблеми стало створення кави без кофеїну. Але чи так все райдужно, як здається на перший погляд? Дієтолог Наталія Макієнко розповіла в Instagram про підводні камені кави без кофеїну і пояснила, чому від нього варто відмовитися.

Шкідливість кави без кофеїну? Дослідження про каву суперечливі. Результати: "Кофеїн знижує ризик раку" або "Кофеїн руйнує печінку". Але дослідження та лікарі єдині в одному – всі персонально.

Хтось чудово себе почуває і живе до 95 років, випиваючи 5 чашок еспресо, а хтось з болем у ШКТ і безсонням після 1 чашки американо. Безпечна рекомендація – 2 чашки кави на день для осіб старше 18 років.

Ілюстративне фото (pexels.com)

А як же кава без кофеїну, може варто перейти на неї? Ні. Причини:

Кава містить не тільки кофеїн і шкідливість (як і користь) не тільки в ньому.

Кофеїн вивчений набагато краще, ніж інші інгредієнти в каві. Але в каві понад 1000 субстанцій. Наприклад, дослідження про вплив кави на мозок показали, що кава з кофеїном і каваи без кофеїну дає рівний ефект (інформація з Harvard Medical School).

Кава без кофеїну – це мінус 1 компонент. Залишилося ще мінімум 999. Це органічні й неорганічні речовини. Багато з них навіть не вивчені.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Перш ніж пити каву без кофеїну, почитайте, як відбувається декафенізація. Наприклад, зерна вимочують в розчинниках, рідкому вуглекислому газі. Діоксид вуглецю замість кофеїну? Спасибі...

В каві без кофеїну залишається кофеїн, але в меншій концентрації.

Висновок: давайте слухати організм і пити свіжозаварену каву з кофеїном, зернову – 1-2 чашки на день і до 17.00. Якщо виключати - то виключати, без заміни на декаф. Є інші напої.

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