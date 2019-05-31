Полуниця та схуднення: дієтолог розповіла про правильне вживання ягоди

Експерт розкрила, скільки і коли можна їсти полуниці людям, котрі худнуть
Прийшло літо, а разом з ним настав сезон полуниці. Якщо ви є прихильником цієї солодкої ягоди, але при цьому хочете схуднути, слід звернути увагу на деякі важливі моменти. На своїй сторінці в Instagram дієтолог Інна розповіла, як, коли і скільки можна її вживати.
Експерт зазначила, що полуниця є одним з лідерів серед ягід за вмістом вітамінів і мінералів.
Плюсів у полуниці багато:
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀
Але є і мінуси:
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А тепер важливе питання: скільки можна і коли?
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Якщо ви худнете, то я раджу полуницю, як і будь-які інші фрукти/ягоди або з сніданком або на перекус. Якою б не була полуниця прекрасною, а переборщувати не варто. 300-350 г прекрасно підійде.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀⠀
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