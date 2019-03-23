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Джерело вітамінів і мінералів: дієтолог назвала продукт для здоров'я і стрункості

Lite » Їжа 23.03.2019 - 13:47
Джерело вітамінів і мінералів: дієтолог назвала продукт для здоров'я і стрункості
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла про користь бобових

Професійний дієтолог Світлана Фус запевняє, що бобові – це невичерпне джерело вітамінів, мікроелементів і корисних речовин, а також білка. Про це вона написала у Instagram, перерахувавши явні переваги вживання їх бобових.

Експерт зазначила, що сочевиця, нут і квасоля – лідери за вмістом рослинного білка. У готовому вигляді в цих бобових 5-8 г білка на 100 г.

Також такі продукти містять складні вуглеводи, клітковину, вітаміни і мінерали.

"Багато клітковини у всіх видах бобових, близько 7-10 г на 100 г готового продукту. Це важливо, оскільки раціон багатьох людей зазвичай містить в 2 рази менше клітковини від добової норми, яка становить 20-30 г для дорослих. Саме клітковина допомагає травленню, поліпшує виведення токсичних речовин з організму і в комбінації з білком, надає відчуття ситості", - пояснила фахівець.

Джерело вітамінів і мінералів: дієтолог назвала продукт для здоров'я і стрункості

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Крім того, бобові мають низький глікемічним індекс - 20 - 35. Це означає, що вони повільно перетравлюються і ви довше відчуваєте ситість. Такі продукти містять і мало жирів - від 0,5 до 3 г на 100 г готової страви.

"Не слід забувати також, що бобові мають високий вміст фолієвої кислоти і заліза", - підкреслила дієтолог.

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Фус розкрила секрет правильного приготування овочів.

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