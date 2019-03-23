Джерело вітамінів і мінералів: дієтолог назвала продукт для здоров'я і стрункості

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла про користь бобових

Професійний дієтолог Світлана Фус запевняє, що бобові – це невичерпне джерело вітамінів, мікроелементів і корисних речовин, а також білка. Про це вона написала у Instagram, перерахувавши явні переваги вживання їх бобових.

Експерт зазначила, що сочевиця, нут і квасоля – лідери за вмістом рослинного білка. У готовому вигляді в цих бобових 5-8 г білка на 100 г.

Також такі продукти містять складні вуглеводи, клітковину, вітаміни і мінерали.

"Багато клітковини у всіх видах бобових, близько 7-10 г на 100 г готового продукту. Це важливо, оскільки раціон багатьох людей зазвичай містить в 2 рази менше клітковини від добової норми, яка становить 20-30 г для дорослих. Саме клітковина допомагає травленню, поліпшує виведення токсичних речовин з організму і в комбінації з білком, надає відчуття ситості", - пояснила фахівець.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Крім того, бобові мають низький глікемічним індекс - 20 - 35. Це означає, що вони повільно перетравлюються і ви довше відчуваєте ситість. Такі продукти містять і мало жирів - від 0,5 до 3 г на 100 г готової страви.

"Не слід забувати також, що бобові мають високий вміст фолієвої кислоти і заліза", - підкреслила дієтолог.

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Фус розкрила секрет правильного приготування овочів.

До слова, професійний дієтолог Тіна Фиалокова розповіла, як грамотно скласти пісне меню.

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова розкрила правду про псевдокорисні продукти, що заважають схудненню.