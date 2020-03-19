Яку каву пити тим, хто худне: шпаргалка від дієтолога

Чашка кави з ранку або по дорозі на роботу стала для багатьох невід'ємним ранковим ритуалом. Кавових напоїв існує безліч, і в кожного свої уподобання, але який з них менш калорійний? Дієтолог Ольга Усенко, яка перерахувала топ-10 причин, що заважають схуднути, розповіла в Instagram, яким кава віддати перевагу тим, хто худне.

Американо, фільтр? Капучино на звичайному молоці або може латте? Капучино на рослинному молоці або латте на рослинному молоці?



Почнемо з кінця і відразу виключаємо будь-які варіанти латте, на будь-якому молоці. Велика кількість молока точно нам не потрібно для активного схуднення. В латте зазвичай додають:

150-170 мл молока, а це близько 100 калорій, якщо звичайне молоко

50-80 калорій, якщо це рослинна молоко, буде залежати від того, яке це молоко.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Один капучино день можна, але теж треба розуміти, що в ньому багато молока, але зазвичай трохи менше, ніж у латте. Тут більше молочної збитою пінки, за рахунок цього ви знижуйте кількість випитого молока.

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Для тих, хто активно худне варіант американо, еспрессо і фільтр - це не додасть ніяких порожніх калорій вам в раціон, на 100 мл такої кави 2-4 калорії.

2-3 капучіно в день - це 150-250 калорій, а це вже відмінний перекус. Так що краще просто з'їсти, але при цьому хильнути американо, ніж просто випити кави з молоком.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кави слід вживати до 17:00 і не пізніше. І обов'язково пам'ятаємо, що якщо п'ємо багато кави, то потрібно не забувати про звичайну чисту воду, і побільше.

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