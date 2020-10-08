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Який хліб можна їсти при схудненні: міфи і правда

Автор: Марина Настевич

Нутриціолог розкрила всю правду про вживання хліба при правильному харчуванні

Існує розхожа думка, що при схудненні можна їсти тільки чорний хліб, а білий - ні-ні. Давайте подивимося, що в цьому твердженні правда, а що - домисли.

Про те, який хліб можна вживати при схудненні і скільки, також про популярні міфи на цю тему на своїй сторінці в Instagram розповіла нутриціолог, фітнес-тренер і експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина.

Якщо говорити про калорійність - то ніякої переваги у житнього хліба немає. Калорійність приблизно однакова і становить у середньому 250-260 ккал.

А ось склад хліба - це вже цікавіше. Я не втомлююся повторювати: читайте етикетки на продуктах.

Зараз під виглядом житнього хліба в більшості випадків продається підфарбований пшеничний. Якщо на першому місці в складі продукту стоїть пшеничне борошно вищого сорту - то зовсім неважливо, що написано на лицьовій стороні упаковки великими літерами - ми все одно цей хліб повертаємо на полицю. Це прості вуглеводи, не несуть організму ніякої користі.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

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Те ж саме, звичайно, стосується всієї здобної випічки, тим більш солодкої.

Для того, щоб хліб підходив для правильного раціону, він повинен бути зроблений з житнього або пшеничного борошна цільнозернового. І те, і інше - борошно досить грубе, з великою кількістю клітковини. І, відповідно, це корисні складні вуглеводи, які необхідні нам у харчуванні.

Якщо у хлібі є додаткові добавки у вигляді горіхів або насіння, обов'язково дивіться, яка у нього калорійність і кількість жирів. Їх може надати набагато більше, ніж у звичайній буханці - а це треба враховувати при розрахунку КБЖУ на день.

Так що справа не в тому, білий хліб або чорний, а в якості борошна і іншому складі продукту.


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Будь ласка, не заїдайте хлібом все. Ця звичка характерна для жителів України, і вона далеко не найкорисніша. Так непомітно можна приплюсувати до своєї добової калорійності 400-600 калорій, навіть не зрозумівши, як так вийшло!

Порція в середньому має становити 40-50 грамів - замість каші на сніданок або гарнір до обіду.

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