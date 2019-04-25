Яку рослинну олію вибрати: дієтолог озвучила важливі критерії

Правильно підібрана олія може не тільки допомогти скинути зайву вагу, але і зберегти красу і молодість, тому уникати її не варто, переконана дієтолог Олена Кален. Про користь олії і нюанси вибору вона розповіла в Instagram.

Експерт стверджує, що жири потрібні організму для постачання енергією печінки, нирок і м'язів. Крім того, вони беруть участь у побудові клітин, що входять до складу гормонів, служать резервним енергетичним запасом тіла, протидіють внутрішньому зміщенню органів і захищають їх від механічних пошкоджень, а також сприяють збереженню постійної температури тіла.

Якщо говорити про вибір олії, то найкорисніше — нерафінована олія, яку краще використовувати в чистому вигляді.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для смаження перевагу варто віддати кокосовій олії, яка складається з корисних рослинних насичених кислот, тому при нагріванні найменше шкодить організму, сприяє зміцненню імунітету, засвоєнню вітамінів, допомагає нормалізувати роботу щитовидної залози.

Безпечним для смаження є оливкова олія, оскільки містить олеїнову кислоту, приблизно 80%, із-за чого висока температура не так сильно впливає на нього в порівнянні з іншими оліями.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В соняшниковій олії олеїнової кислоти міститься набагато менше — в середньому 30-35%. Тому, якщо необхідно підвищити поживність і корисність страви, то правильніше додавати нерафіновану соняшникову олію в кінці приготування, коли температурний вплив вже припинився.

При нагріванні олії важливо не допускати його димлення – воно свідчить про те, що почався процес утворення шкідливих для організму речовин.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ніколи не використовуйте олію, на якій вже готували продукт: кількість канцерогенів в ній з кожним разом збільшується.

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