Які продукти прискорюють метаболізм: корисний список від дієтолога

Дієтолог перерахувала продукти, які допоможуть схуднути смачно і безпечно
Ключ до швидкого схуднення — прискорення метаболізму, а значить і спалювання енергії, на початкових етапах дієти та перешкоджання його гальмування на пізніх етапах. Та й в цілому швидкий обмін речовин знижує ймовірність набору зайвої ваги. Допомогти поліпшити і прискорити його можуть повсякденні натуральні продукти, списком яких поділилася дієтолог Ольга Шаєвська.
Їжа, яка прискорює метаболізм:
Білки:
Ілюстративне фото (pexels.com)
Овочі:
Фрукти і ягоди:
Ілюстративне фото (pexels.com)
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Зернові:
Рідини:
Ілюстративне фото (pexels.com)
Масла:
Інші продукти:
Нагадаємо, що раніше дієтолог Лора Філіппова розповіла про основи збалансованого і різноманітного здорового харчування.