Які продукти допоможуть зберегти молодість: список нутрициолога

Дієтологи стверджують, що наше здоров'я, молодість і краса на 75% залежать від харчування. Але які ж продукти - рекордсмени для молодості? Нутриціолог і фітнес-дієтолог Ганна Єлькіна, яка раніше перерахувала 10 продуктів, які підбадьорять краще кави, розповіла на своїй сторінці в Instagram, які продукти допоможуть вам виглядати молодше.

Список продуктів для омолодження від експерта:

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1. Лохина - ягода антиоксидант, що допомагає роботі мозку і зростанню корисної мікробіоти, знижує холестерин і вирівнює обмінні процеси.

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2. Брокколі - впевнена, ви не раз чули про цей суперфуд. Сприяє детоксикації, знижує ризик розвитку онкологічних захворювань, а ще в ній багато кальцію. рекомендую їсти 3-4 рази на тиждень.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Зелений чай знижує пухлинні процеси і ризик інсульту, при деяких захворюваннях рекомендую до 1 літра в день, але пам'ятаємо про якість чаю. Рятує від раку, пухлин, знижує холестерин і навіть сприяє схудненню.

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4. Жирна риба містить омега-3 кислоти - ви ж знаєте, що вона знижує пухлинні процеси, покращує пам'ять, знижує поганий холестерин і підтримує клітинні мембрани?

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Шоколад. Але чур гіркий, не менше 85% какао бобів. До 30 грам на день у першій половині дня буде покращувати настрій, знижувати стрес, допомагати концентрації уваги і захищати мозок від старіння.

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6. Чудове оливкове масло. Джерело корисних жирних кислот. Нормалізує гормональний фон, містить вітаміни А,Е. використовується в середземноморській дієті. якої дотримується більшість лікарів і вважає її найбільш збалансованою. Не даром на Сардинії живуть довгожителі.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

7. Овочі - необхідні всім і є в будь-якій дієті. Овочі містять волокна - клітковину, яка допомагає рости нашої корисної микробиоте. Чим різноманітніше овочева тарілка - тим ширший склад мікробіома, краще самопочуття, імунітет, стан шкіри. До речі, наш настрій теж залежить від неї. Якщо ви млява, дратівлива і зла - саме час урізноманітнити дієту.

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8. Спеції. Думаю всі вже чули про куркумін, часник і багато іншого. Спеції здатні знижувати запалення в організмі, підтримувати зростання мікробіоти, а ще є антиоксидантами.

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Ще раз повторю, що їжа - наше ліки. Важливо вибирати якісні продукти, правильно їх поєднувати і розподіляти протягом дня.

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