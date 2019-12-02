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Які овочі взимку: дієтолог поділилася корисним списком

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Експерт перерахувала овочі, які повинні бути в раціоні взимку

Скласти повноцінне, корисне і здорове меню в зимовий період – завдання не з легких. Сезонні продукти і заморожування здорово виручають ситуацію, але це не єдиний вихід. Про те, що поставити на стіл взимку розповіла дієтолог Лора Філіппова, яка раніше розкрила секрети правильного сніданку. Експерт поділилася в Instagram списком овочів, які варто включити в меню в зимовий період часу.

Насправді, вибір досить великий:

  • морква, цибуля, селера, редька дайкон, гарбуз, буряк, всі види капусти - синя, білокачанна, пекінська, айсберг, брокколі, цвітна, брюссельська

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • квашені овочі - ферментований продукт, корисний для мікробіома кишечника. Робіть самі або уважно вивчайте склад (краще - без оцту і цукру)
  • морська капуста, водорості - теж овочі. І гриби
  • заморожені овочі
  • миті зелені листові салати в пакетах
  • мікрогрін

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також дієтолог нагадала про незаперечну користь жирів для організму. Це особливо актуально в зимовий період, адже вони безпосередньо впливають на терморегуляцію.

Чому не варто відмовлятися від жирів у раціоні:

  • жири необхідні навіть оргаізму, який худне
  • ожиріння та атеросклероз судин провокують порушення білкового обміну, а зовсім не жирового
  • жири допомагають терморегуляції

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • жири "будують" клітинні мембрани, завдяки їм клітини еластичні, міцні та пластичні
  • краса шкіри, волосся і нігтів
  • дефіцит жирів може призвести до порушень циклу і лібідо у жінок, до проблем з потенцією - до чоловіків.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • ослаблення імунітету і депресивні стани також можуть бути спровоковані дефіцитом жирів.

Нагадаємо, що нутриціолог Ганна Єлькіна озвучила назви продуктів, які підбадьорять не гірше кави.

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