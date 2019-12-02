Які овочі взимку: дієтолог поділилася корисним списком

Експерт перерахувала овочі, які повинні бути в раціоні взимку
Скласти повноцінне, корисне і здорове меню в зимовий період – завдання не з легких. Сезонні продукти і заморожування здорово виручають ситуацію, але це не єдиний вихід. Про те, що поставити на стіл взимку розповіла дієтолог Лора Філіппова, яка раніше розкрила секрети правильного сніданку. Експерт поділилася в Instagram списком овочів, які варто включити в меню в зимовий період часу.
Насправді, вибір досить великий:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Також дієтолог нагадала про незаперечну користь жирів для організму. Це особливо актуально в зимовий період, адже вони безпосередньо впливають на терморегуляцію.
Чому не варто відмовлятися від жирів у раціоні:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Нагадаємо, що нутриціолог Ганна Єлькіна озвучила назви продуктів, які підбадьорять не гірше кави.