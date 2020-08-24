Яка мука краще: дієтолог розкрила правду про різні види

Дієтолог розкрила плюси і мінуси кожного виду борошна
Пшеничне, кукурудзяне, рисове, житнє, вівсяне, гречане - ну як тут очам не розбігтися від великої кількості борошна на прилавках? Чим же відрізняється один вид від іншого і які їх переваги і мінуси? На це питання відповіла дієтолог Єва Шишова на сторінці в Instagram.
Можна сказати, що чарівного борошна з низькою калорійністю не існує. Всі вони приблизно однаковій калорійності, але у кожного виду є свої особливості.
Пшеничне борошно
340-365 кал
Високий ГІ (глікемічний індекс): 85
Плюси: позитивно впливає на роботу нервової системи і активізація розумових функцій
Мінуси: сприяє збільшенню маси тіла, не можна при непереносимості глютену, цукровому діабеті, підвищеному тиску
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Кукурудзяне борошно
330-335 кал
ГІ: 70
Плюси: нормалізація функцій нервової системи, посилення кровотоку до мозку, стабілізація роботи серця і судин, травлення. Прискорюється регенерація в тканинах, стимулюється зростання м'язів при тренуваннях
Мінуси: забороняється при хворобах ШКТ в гострій формі, проблеми згортання крові
Рисове борошно
320-365 кал
Високий ГІ: 95
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Плюси: очищення організму від шкідливих речовин, виведення надлишку рідини, відсутня глютен, знижує потребу в солодких продуктах
Мінуси: забороняється при цукровому діабеті, схильності до геморою, запорів
Житнє борошно
290-300 кал
Низький ГІ: 40
Плюси: утримання в нормі рівня холестерину в крові
Мінуси: метеоризм, травні розлади, містить глютен
Вівсяне борошно
350-370 кал
Низький ГІ: 45
Плюси: підвищення вироблення серотоніну, гормону радості, нормалізуються функції ШКТ і печінки, організм очищається від "поганого" холестерину
Мінусів немає
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Гречана мука
340-360 кал
Середній ГІ: 50
Плюси: зміцнення імунітету, нормалізація протікання нервових процесів, циркуляції крові. Поліпшується шкіра, волосся і нігті, виводиться надлишок холестерину, підтримуються функції щитовидки
Мінуси: алергія
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