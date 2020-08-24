Яка мука краще: дієтолог розкрила правду про різні види

Пшеничне, кукурудзяне, рисове, житнє, вівсяне, гречане - ну як тут очам не розбігтися від великої кількості борошна на прилавках? Чим же відрізняється один вид від іншого і які їх переваги і мінуси? На це питання відповіла дієтолог Єва Шишова на сторінці в Instagram.

Можна сказати, що чарівного борошна з низькою калорійністю не існує. Всі вони приблизно однаковій калорійності, але у кожного виду є свої особливості.

Пшеничне борошно

340-365 кал

Високий ГІ (глікемічний індекс): 85



Плюси: позитивно впливає на роботу нервової системи і активізація розумових функцій



Мінуси: сприяє збільшенню маси тіла, не можна при непереносимості глютену, цукровому діабеті, підвищеному тиску

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кукурудзяне борошно

330-335 кал

ГІ: 70



Плюси: нормалізація функцій нервової системи, посилення кровотоку до мозку, стабілізація роботи серця і судин, травлення. Прискорюється регенерація в тканинах, стимулюється зростання м'язів при тренуваннях



Мінуси: забороняється при хворобах ШКТ в гострій формі, проблеми згортання крові



Рисове борошно

320-365 кал

Високий ГІ: 95



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Плюси: очищення організму від шкідливих речовин, виведення надлишку рідини, відсутня глютен, знижує потребу в солодких продуктах



Мінуси: забороняється при цукровому діабеті, схильності до геморою, запорів



Житнє борошно

290-300 кал

Низький ГІ: 40



Плюси: утримання в нормі рівня холестерину в крові



Мінуси: метеоризм, травні розлади, містить глютен



Вівсяне борошно

350-370 кал

Низький ГІ: 45



Плюси: підвищення вироблення серотоніну, гормону радості, нормалізуються функції ШКТ і печінки, організм очищається від "поганого" холестерину



Мінусів немає





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гречана мука

340-360 кал

Середній ГІ: 50



Плюси: зміцнення імунітету, нормалізація протікання нервових процесів, циркуляції крові. Поліпшується шкіра, волосся і нігті, виводиться надлишок холестерину, підтримуються функції щитовидки



Мінуси: алергія

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