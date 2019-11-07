Як позбутися від цукрової залежності: поради нутрициолога

Багато "заїдають" солоденьким поганий настрій або невдалий день, намагаючись таким чином себе порадувати - а в результаті отримують цукрову залежність, зайву вагу і неможливість схуднути. Нутриціолог Лачина Джанкулиева, яка раніше назвала топ-20 продуктів для молодості і краси, поділилася на своїй сторінці в Instagram простими, але ефективними порадами, які допоможуть перебороти тягу до солодкого.

Експерт перерахувала 4 основні кроки:

1. Відмовитися від солодкого, різко, без будь-яких замін. Це дуже жорстко, але, якщо перетерпіти 10 днів, працює, Вас перестане привертати цей смак, поки ви його знову не спробуєте.

2. Розберіться зі своїми емоціями, зрозумійте, що вам замінює солодке? Кохання? Турботу? Позбавлення від нудьги? Заповнюйте порожнечу іншими методами: масаж, медитація, зустріч з подругами.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Збалансуйте свій раціон. Їжте більше жирів. На швидкі вуглеводи тягне тоді, коли в раціоні мало корисних жирів. Збагатіть свій раціон: кокосовим маслом, горіхами, авокадо, рослинними нерафинированными маслами, маслом дхі. Їжте більше повільних вуглеводів, виключіть повністю швидкі вуглеводи, щоб не викликати стрибки інсуліну.

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Висипайтеся. Коли ви не висипаєтеся, гормони працюють гірше, енергії не вистачає і організм намагається заповнити енергію звичним і доступним йому способом - солодким.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Дуже важливо побудувати правильний раціон і спосіб життя, щоб позбутися від своїх залежностей, стати здоровими, шкіра очистилася і зайва вага пішла.

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