Що виключити з харчування, щоб схуднути: список продуктів від дієтолога

Для схуднення важливо вживати поживні продукти, скорочувати калорії і бути фізично активними. При цьому деякі продукти входять в повсякденний раціон і лише здаються нешкідливими. Багато з них містять порожні калорії і уповільнюють обмін речовин, ускладнюючи втрату ваги. Нутриціолог Світлана Нікітчук поділилася списком продуктів, які слід виключити із свого раціону або обмежити їх вживання.

П'ять продуктів, які потрібно виключити в першу чергу:

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1. Фастфуд. В ньому величезна кількість жиру, це харчової сміття фактично. Якщо покласти в гамбургер листочок салату - це не стане корисним харчуванням.

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2. Цукор. Без коментарів.

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3. Алкоголь. Хоча б тому, що в ньому багато цукру.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

4. Мед. Так, крім користі для імунітету мед містить дуже багато фруктози.

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5. Трансжири: ковбаса, сардельки, маргарин, звичайне морозиво.

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Добре б ще замінити деякі продукти:

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1. Борошняні вироби з борошна з високим глікемічним індексом на низький. Кокосове, мигдальне борошно - так, це недешево. Тоді добре б замінити дріжджовий хліб з звичного борошна вищого, першого сорту на бездріжджовий, цільнозерновий.

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2. Лімітувати фруктозу. Обмежити кількість дуже солодких фруктів і ягід (виноград, кавун і т. д.), у них високий глікемічний індекс. Наприклад, цитрусові. Не їсти фрукти на ніч.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Жирне м'ясо замінити на дієтичне: курка, індичка, кролик.

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4. Смажити їжу на кокосовому маслі, олії авокадо або топленій.

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5. Замінити майонез і сметану в заправці в салатах на оливкова, лляна олія (нерафіновані олії).

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Чарівні продукти, які допоможуть схуднути:

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1. Селера на 95% складається з води і містить багато клітковини, що призводить до поліпшення обміну речовин в організмі. Володіє негативною калорійністю - тобто на його засвоєння потрібно більше калорій, ніж у нього є.

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2. Також гарна зелень: салатні листя, рукола, кріп, кінза - їжте скільки завгодно.

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3. Хорошим ефектом для схуднення має абсолютно будь-який вид капусти, але краще всіх спалює жир саме брокколі. Вона також містить у собі хром, який здатний знижувати тягу до солодкого.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Тепер головне! Не сідайте на одну селеру, броколі. Хочете тільки схуднути або ще й зберегти, підтримати здоров'я? Тоді вивчайте правила збалансованого харчування, враховуйте особливості свого здоров'я. Шануйте свій голод, знижуйте вагу м'яко, смачно і з задоволенням.

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