Інтервальне голодування: дієтолог розкрила правду про вплив на здоров'я модної дієти

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як інтервальне голодування впливає на організм

Інтервальне або періодичне голодування (ІГ) – це одна з найпопулярніших дієтологічних схем, що використовуються останнім часом. Дієтолог Ольга Безугла в Instagram запропонувала розбиратися, що це і в чому користь такого принципу харчування.

Суть ІГ в тому, щоб розділити тиждень або добу на два періоду. Протягом визначених годин або днів не можна їсти нічого, але зате решту часу вважається "харчовим вікном" – періодом, коли можна їсти все, виходить просто їмо і не їмо .

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Найбільш популярні 3 режими інтервального голодування:

16/8 – 16 годин голоду і 8 годин "харчового вікна" на постійній основі або періодично 1-2 рази на тиждень

Добовий – голодування протягом 24 годин, періодичність 1-2 рази в тиждень;

5:2 – 5 днів на тиждень ви харчуєтеся як зазвичай, а два дні обмежуєтеся 600 ккал на добу.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Однією з головних функцій ІГ є запуск процесу аутофагії, тобто “самоочищення організму", що дозволяє нам істотно почати покращувати своє здоров'я вже сьогодні, плюс до того ж при регулярному ІГ маємо:

Вплив на вуглеводний обмін: зниження рівня інсуліну і покращення перебігу цукрового діабету 2 типу;

Вплив на жировий обмін: зниження холестерину і триглициредов, уповільнення розвитку атеросклерозу, підвищення рівня кетонових тіл, які організм використовує замість глюкози;

Вплив на гормональну регуляцію: стимулює виділення гормону росту і норадреналіну;⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зменшення оксидативного стресу, уповільнення течії ряду хронічних захворювань;

Збільшення тривалості життя;

Вплив на серцево-судинну систему: нормалізація АТ ;

Вплив на легеневу систему: зменшення запалення у пацієнтів з бронхіальної астми;⠀

Вплив на опорно-рухову систему: суглоби довше залишаються "робочими" (поліпшується перебіг ревматоїдного артриту)

Поліпшення когнітивних здібностей: нейрони головного мозку працюють активніше і довше зберігають життєздатність.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Спект позитивного впливу ІГ досить великий. Але неможливо втратити і те, що при використанні ІГ ми помітно стаємо стрункими, так як жирова тканина активно руйнується, що доведено не раз науковими дослідженнями.

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Автор: Lite