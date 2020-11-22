Індекс ситості: дієтолог розповіла, як уникнути почуття голоду і менше їсти

Мало їсти і при цьому відчувати почуття насичення – цілком реальна задача. Якщо знати не тільки калорійність, але і ще один важливий показник – індекс ситості продуктів - співвідношення калорійності і ситості. Враховуючи цей показник, можна вибирати продукти, які додадуть менше калорій. Дієтолог Ольга Безугла Instagram перерахувала продукти з високим показником ситості і дала поради.

З допомогою складу нашої страви ми можемо керувати своєю ситістю, а головним показником насичення є так званий "індекс ситості". Індекс ситості - це здатність продуктів задовольнити голод та знизити споживання калорій.

Якщо Ви часто відчуваєте голод, можливо, є сенс переглянути свій раціон з позиції присутності в ньому їжі, яка може Вас погано насичувати. Тут Вам допоможе облік індексу ситості!



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Індекс ситості" досить високий у м'яса, риби, сиру, яєць і бобових. З цими білковими продуктами конкурують каші, картопля, хліб і плоди, що містять масу вуглеводів.

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У них менше калорій, але багато баластних речовин, які надають їжі об'єм і гальмують її перетравлення. А білки взагалі за своєю природою важче перетравлюються, ніж інші речовин. В результаті така їжа щільніше заповнює шлунок, створюючи відчуття ситості надовго.



⠀Ілюстративне фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Тому експерт радить їсти білкові сніданки і багато клітковини з жиром.

До речі, спеціаліст по правильному харчуванню Валентина Івушкина назвала причину, чому весь час хочеться їсти і "переслідує" відчуття голоду.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова поділилася корисним гідом найпопулярніших дієт.