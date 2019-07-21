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Ідеальний сніданок для бадьорості і стрункості: дієтолог розкрила головний секрет


Експерт розповіла, що краще вживати зранку

Правильний сніданок – це не тільки прийом їжі, який "задає тон" усьому дню, але і необхідність для тих, хто хоче схуднути, тому пропускати його не варто. А от як правильно визначитись з ідеальним меню для ранкової трапези, на сторінці в Instagram розповіла дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова.

Експерт зазначає, що сніданок повинен складатися з складних (або зв'язаних) вуглеводів. Вони здатні забезпечити організм "паливом" на весь день.

"Вуглеводи = енергія для нашого тіла. Вугілля для нашого метаболізму. І їсти їх потрібно саме вранці, коли був нічна перерва між прийомами їжі, і організм найбільше потребує енергії",- пояснила фахівець.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чому варто віддати перевагу складним вуглеводам зранку?

Складні = зв'язані - це такі вуглеводи, з яких глюкоза вивільняється поступово, повільно підвищуючи цукор в крові і даючи енергію на тривалий час. Все завдяки клітковині - харчовим волоконам, які "зв'язують" сахариди в углеводе.

Простий вуглевод (в якому немає харчових волокон і багато цукру) швидко видає свою енергію. Цукор в крові різко підвищується, а потім різко знижується і ми вже з самого ранку запускаємо "гойдалки" - "спад енергії - хочу солодкого!"

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Правильний сніданок - це такий, який дає вам відчуття ситості на 3-4 години, від якого ви прокидаєтеся і відчуваєте енергію.

Дієтолог нагадує, що кожен основний прийом їжі повинен містити і вуглеводи, і білки, і жири. Все це якісне, повноцінне і зі своїми вітамінами і мінералами

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