Ідеальне поєднання продуктів: дієтолог вказала на важливі нюанси

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт озвучила основи поєднуваності продуктів

Неправильне поєднання продуктів – шлях до неправильного засвоєння поживних речовин і порушення роботи шлунково-кишкового тракту, стверджує дієтолог Наталія Макієнко, яка раніше вказала на головні помилки харчування на карантині, познайомила в Instagram з азами сполучуваності продуктів.

Їжа проходить шлях від попадання в ротову порожнину до виходу з кишечника. Робота ШКТ йде поетапно: поїли, їжа переробилась, корисні речовини надійшли в кров і лімфу. Речовини, які не всмоктуються або не перетравлюються, йдуть в товсту кишку.

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Поживні речовини засвоюються з їжі і БАДи не потрібні, якщо правильно йде травний процес і створені умов для всмоктування нутрієнтів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Можна порушувати поєднання і приймати БАаДи? Немає сенсу. ШКТ погано працює - БАДи теж не засвоюються і не всмоктуються.

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Чому вівсянка не поєднується з бананом? Вуглеводи відносяться до солодкого смаку. Банан – солодкий фрукт і містить крохмаль. Вівсянка – крахмалистый продукт і джерело солодкого смаку.

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Переварювання вуглеводів починається в ротовій порожнині і процес вимагає ферментів для кожної групи продуктів. У перетравленні банана і вівсянки беруть участь слинні залози, панкреатична залоза, кишкові залози. Крохмаль у результаті розпадається до глюкози і подвійні порції тут не потрібні. Два крохмалю разом – шлях до інсулінорезистентності та запорів.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що буде, якщо додати один шматочок банана в вівсяну кашу? Нічого! Всі без фанатизму. Похибка допускається, якщо крихітні порції.

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Що почитати на тему поєднання продуктів? Підручники для ВУЗів – фізіологія травлення, фізіологія харчування. Це основа.

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