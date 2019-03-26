Худнемо по годинах: дієтолог розповіла про зв'язок харчування і режиму дня

Професійний дієтолог, експерт з правильного харчування Катя Медушкина вважає, що поєднати своє харчування з режимом дня, щоб схуднути, можливо, незважаючи на робочий графік і біоритми. Про тонкощі прийому їжі по годинах вона розповіла в Instagram.

Фахівець зазначила, що є необхідно незалежно від того, коли ви не спите - вдень це чи вночі.

"Перерва між прийомами їжі повинна становити не більше 3-х годин. Це необхідно для підтримки належного рівня інсуліну і глюкози як можна більш тривалий час. У цьому випадку вся спожита їжа повністю перетравлюється, всі поживні речовини повністю засвоюються і використовуються на підтримку основних обмінних процесів. Нічого не відкладається в жирове депо (якщо, звичайно, раціон збалансований)! Якщо у вас перерва більше 4-х годин, коли не спите, то ваш організм думає, що годувати його більше не будуть, прийшли "голодні часи", тому він переходить у режим енергозбереження, обмінні процеси сповільнюються і жироспалення припиняється", - пояснила вона.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Також експерт опублікувала приблизний чек-лист з розпорядком дня по часу, який допоможе краще зорієнтуватися в режимі прийому їжі.

6:30 - п'ємо склянку теплої води з 1 ч. л. меду. Мед м'яко піднімає глюкозу (залишаючи рівним інсулін), а тепла вода запускає травний тракт і готує його до сніданку;

07:00 – сніданок;

10:00 – 1-й перекус;

13:00 – обідя;

16:00 – перекус;

19:00 – вечеря (за 3-4 години до сну). Якщо ви лягаєте пізно, то вечерь повинно бути 2;

за 30 хвилин до сну - легкий білковий перекус (кефір).

Катя підкреслила - якщо ви прокидаєтеся пізно, близько полудня, то необхідно змістити з часу свої прийоми їжі. Але ранок повинен починатися з сніданку, а не з обіду.

"Якщо ви працюєте по ночах - дуже важливо розподілити весь раціон на добу. Просто міняємо день і ніч місцями вночі їмо за графіком, вдень спимо, останній прийом їжі за 3-4 години до сну + перекус перед сном", - дала пораду Медушкина.

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