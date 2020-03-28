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Глютен та схуднення: нутриціолог розповіла про прямий зв'язок

Lite » Їжа 28.03.2020 - 08:37
Глютен та схуднення: нутриціолог розповіла про прямий зв'язок
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про вплив глютену на організм

Необхідність виключення з раціону глютену – спірне питання в середовищі фахівців, що вже говорити про звичайних людей, які заплуталися: чи варто їсти продукти з його вмістом, чи відмовитися від них, навіть якщо на те немає медичних показань. Нутриціолог Олена Кален, яка назвала продукти для прискорення мозкової активності, розповіла в Instagram, як пов'язаний набір ваги з глютеновмістними продуктами.

Все більшу популярність набирає безглютенова дієта. Все частіше люди відмовляються від продуктів, що містять глютен. Давайте разом розберемося, що таке "глютен", де міститься, і чим він може заважати в зниженні ваги?

Глютен — білок, точніше група білків, що містяться в злаках. Ці білки утворюють липку мережа, завдяки якій тісто стає в'язким і еластичним. C латинського gluten перекладається як клей. По-простому це клейковина.

Глютен та схуднення: нутриціолог розповіла про прямий зв'язок

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Глютен міститься в: пшениці, житі, ячмені, перловці, булгурі, кус-кусі, житі, сої. Також глютен можуть додавати в продукти на виробництві:

  • Хлібобулочні вироби і макарони
  • М'ясні напівфабрикати, ковбаси, сосиски, соєві замінники м'яса
  • Цукерки
  • Соуси, кетчуп, майонез, консерви
  • Спиртні напої.

Чим небезпечний глютен? Якщо в раціоні занадто багато глютеновмісних продуктів, то глютен може накопичуватися в кишечнику, і розвивається його нестерпність. Згідно з даними ВООЗ, кожна сота людина страждає даною непереносимістю.

Глютен та схуднення: нутриціолог розповіла про прямий зв'язок
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Клейковина налипає на ворсинки і складки кишечника і склеює їх. В результаті глютен вражає кишечник зсередини, ускладнює перистальтику. Неперероблені грудки їжі налипають на клейковину в кишечнику і залишаються там же, отруюючи організм. Це і є шлаки в кишечнику. А ці шлаки теж є частиною зайвої ваги і кругленького животика.

Крім цього, в забитому кишечнику всмоктування поживних речовин ускладнюється. А значить, організм недоотримує вітаміни і мінерали, необхідні для побудови нових клітин і для процесу жіроспалювання. І ми можемо робити все, щоб знизити вагу, але якщо кишечник забруднений, то весь організм сповільнюється — і вага знижується повільно або, взагалі, стоїть.

Нагадаємо, що раніше лікар-дієтолог Альбіна Комісарова навчила правильно долати залежність від солодкого.

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