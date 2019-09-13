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Gluten free: дієтолог розвінчала головні міфи про безглютенову дієту

Lite » Їжа 13.09.2019 - 13:57
Gluten free: дієтолог розвінчала головні міфи про безглютенову дієту
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, кому варто дотримуватися безглютеного харчування

Манливі маркування gluten free змушують людей купувати безглютенові продукти в рази дорожче звичайних, але чи варто це робити? Дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова запевняє, що безглютенова дієта необхідна далеко не всім, тому вона розвінчала головні міфи, які міцно вкоренилися у свідомості сучасників. До речі, нещодавно вона поділилася секретами, як замінити шкідливі харчові звички корисними.

Глютен - білок в зернових, який відповідає за текстуру хліба. Непереносимість глютену - небезпечне аутоімунне захворювання целіакія. Про такий діагноз люди дізнаються, коли починають вводити прикорм каші, тобто з глибокого дитинства, а не ближче до 30-ти. Ця хвороба спостерігається у близько 1% населення Землі.

Gluten free: дієтолог розвінчала головні міфи про безглютенову дієту

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Існує також чутливість до глютену або алергічні реакції на нього (спостерігаються у 16% людей). Це вказує на те, що у вас не вистачає ферментів для перетравлення і засвоєння цього білка - може дути живіт, викликати дискомфорт. Спробуйте на 2 тижні зовсім прибрати хліб і глютенсодержащие продукти з раціону. Якщо самопочуття покращиться, то конкретно вам з глютеном потрібно бути обережніше.

Але, якщо ви все життя до появи логотипу "gluten free" їли хліб і вівсянку і не відчували при цьому дискомфорту, то вам не потрібні безглютеновое печиво, безглютеновый хліб, безглютенові цукерки та інше, але вам дуже необхідні в раціоні цільні злаки, у тому числі і глютеномісткі у всьому своєму розмаїтті! Це джерело клітковини, вітамінів групи В та інших важливих нутрієнтів Безпідставна відмова від круп може призвести до нутритивному виснаження організму.

Gluten free: дієтолог розвінчала головні міфи про безглютенову дієту

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Gluten free" не все одно що "здорові продукти". Це продукти для специфічного споживання. І, купуючи їх, уважно вивчайте склад.

Нарешті, якщо все ж у вас "складні" відносини з глютеном, без нього ви краще себе почуваєте, то в першу чергу зверніть увагу на натуральні безглютенові продукти, а не на спеціальні продукти в супермаркеті.

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