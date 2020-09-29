Генеральне прибирання: покрокова детокс-інструкція від дієтолога для здоров'я та схуднення

Детокс - це популярне слово, яке передбачає певну дієту або використання спеціальних продуктів, які позбавляють організм від токсинів, тим самим покращуючи здоров'я і сприяючи зниженню ваги. Що входить в програму детоксикації і як її можна провести в домашніх умовах розповіла в Instagram дієтолог Ольга Усенко.

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На щастя, наше тіло добре продумано для виведення токсинів і не вимагає для цього спеціальних дієт або дорогих добавок. Детокс-програми і детокс-системи часто базуються на використання проносних, сечогінних засобів, вітамінів, мінералів, чаю та інших продуктів, які, як вважається, володіють детоксикаційні властивості.

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Термін "токсин" в контексті детокс-дієти має нечітке визначення. Зазвичай у нього входять забруднювачі, синтетичні хімічні речовини, важкі метали і оброблені харчові продукти, які можуть негативно впливати на здоров'я організму.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Популярні детокс-дієти не визначають конкретні токсини, які вони намагаються вивести, і не показують чіткого механізму виведення. У організму є свій витончений спосіб видалення токсинів, який відбувається за допомогою: печінки, нирок, травної системи, шкіри та легенів.

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Але тільки коли ці органи здорові, вони можуть ефективно працювати на благо організму. Тому потрібно налагодити природну систему детоксикації організму, а для цього потрібно:

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Обмежте вживання алкоголю

Понад 90% алкоголю метаболізується в печінці. Ферменти печінки перетворюють алкоголь в ацетальдегід, відома канцерогенна хімічна речовина.

Розпізнаючи ацетальдегід як токсин, печінка перетворює його в нешкідливу речовину, ацетат, який пізніше виводиться з організму.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Надмірне вживання алкоголю може серйозно пошкодити функції печінки, провокуючи накопичення жиру, запалення і рубцювання. Після чого печінка не може нормально функціонувати і виконувати свої завдання, включаючи фільтрацію і виведення токсинів з організму.

Обмеження або повне утримання від алкоголю - один з кращих способів зберегти працездатність системи детоксикації організму.

Ілюстративне фото (instagram.com/usenochka)

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