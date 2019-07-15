Як гарантовано схуднути: експерт по харчуванню озвучила важливі пункти

Зважувати порції і рахувати калорії – це основа грамотно складеної програми по схудненню, вважає експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина. На сторінці в Instagram вона привела план дій, який допоможе гарантовано скинути зайве і утримати вагу.

Експерт вважає, що вживати їжу "приблизно" і "на око", не варто. Таким чином можна легко перебрати з калоріями.

Дієтолог стверджує, що більшість людей просто не уявляє, скільки насправді вони їдять, тому що вважають тільки основні прийоми їжі, не враховуючи перекусів або прихованих калорій. А вони в сумі можуть потягнути на повноцінний прийом їжі, а то й не один.

Ілюстративне фото (pexels.com) ⠀

Що робити, щоб гарантовано схуднути:

щоб знижувати вагу, треба їсти з дефіцитом калорій;

щоб їсти з дефіцитом калорій, потрібно вважати їх;

щоб рахувати калорії, потрібно зважувати їжу;

щоб зважувати їжу, вам потрібні ваги.

Ілюстративне фото (pexels.com) ⠀

Кухонні ваги - обов'язковий пункт. Підійде будь-яка модель вагів з платформою, щоб на неї можна було легко поставити чашку або тарілку з їжею. Є маса сучасних моделей, навіть з вбудованими лічильниками калорій. Але підійдуть самі звичайні ваги, краще, звичайно, електронні, вони більш точні.

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