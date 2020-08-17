Фрукти - до 12, вуглеводи – до обіду: дієтолог розвіяла головні міфи тих, хто худне

"Страшилки" про харчування, які придумали ЗСЖ-блогери і навіть лікарі значно ускладнюють життя котрі тим. хто худне і змушують їх ставити непотрібні обмеження. Дієтолог Альбіна Комісарова розвіяла головні міфи про правильне харчування.

Кажуть: є часові обмеження щодо харчування: фрукти - тільки до 12, вуглеводи ввечері не можна.

справді: Незрозуміло, звідки ці норми і ці цифри. Ніби як думка така: те, що ми з'їмо в першій половині дня встигне витратитися до вечора. Але це так не працює. Якби їжі, яку ми з'їли вранці, вистачило б на цілий день, то й голоду ми б не відчували.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Організм - дуже розумна і злагоджена система. Якщо ви даєте йому їжу він її перетравить і засвоїть будь-яку в будь-який час. І не підуть фрукти в жир, тому що ви з'їли їх на вечерю! Адже якщо протягом дня ви в дефіциті калорій, звідки організму взяти зайву енергію, щоб перевести її в жир? Ще раз: не має значення, в який час і яку їжу ви їсте, важливий баланс протягом дня. Це фізика і найпростіші знання фізіології, чому люди придумують цифри і звідки їх беруть? Мабуть, так простіше.

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Кажуть: при схудненні не можна їсти банан/виноград/цукор/картоплю/молочку

Насправді: якщо ви в дефіциті калорій, то яка різниця що ви їсте? Ви будете худнути! Хоч один шоколад. Але так як наша мета з вами здоров'я, то ми намагаємося в цю калорійність вмістити обов'язкові частини раціону: овочі, фрукти, зернові, білкові, рослинні олії. І якщо залишається місце - ваші улюблені продукти.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Товстіють не від продуктів, а від їх надлишку.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко поділилася простими правилами, як утримати вагу.