Енергія здується, щоки побільшають: нутріціолог розкрила "підводні камені" модної дієти

Серед великої кількості різних дієт, які гарантують скидання ваги і струнку фігуру, дуже легко можна розгубитися. Одна з найпопулярніших систем схуднення- низьковуглеводна чи кето-дієта з помірним споживанням білка і високим вмістом жирів. Але так вона ефективна і безпечна, як прийнято вважати? Про це розповіла нутріціолог Світлана Нікітчук, яка раніше назвала десять продуктів для красивого і здорового волосся, на сторінці в Instagram розписала всі "підводні камені" кетогенної дієти.

Експерт нагадала особливості і відмінні характеристики кето-дієти. Ось перелік особливостей такої системи харчування:

часткова відмова від продуктів з вуглеводами, і величезна кількість білка і клітковини

вуглеводи скорочуються до 50 гр. в день, а білок, навпаки, підвищується до 150-200 гр. в залежності від віку, статури, рівня фізичної активності.

багато клітковини: овочів, зелені, висівок, деяких несолодких фруктів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вуглеводи — основна причина жиру і швидкого збільшення ваги. І обмеження вуглеводів, в принципі, правильний крок для її зменшення.

Така дієта зменшить жир і прискорить ріст м'язів. Але якщо є тільки білки, то серйозні проблеми зі здоров'ям гарантовані!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Високий вміст білків при мало не повній відсутності вуглеводів може привести до зменшення кальцію в кістках і виведенню з організму корисних речовин. А ще підвищить холестерин і може пошкодити нирки.

Якщо довго не вживати вуглеводи, то енергія ваша здується. А кілограми дуже швидко повернуться назад. І щоки знову виростуть.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Впадати в крайнощі небезпечно і шкідливо. Здорове збалансоване харчування, що складається з усіх основних поживних речовин — найкраще рішення для стрункості.

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