Енергія здується, щоки побільшають: нутріціолог розкрила "підводні камені" модної дієти

Експерт розповіла, чим небезпечна низьковуглеводна дієта
Серед великої кількості різних дієт, які гарантують скидання ваги і струнку фігуру, дуже легко можна розгубитися. Одна з найпопулярніших систем схуднення- низьковуглеводна чи кето-дієта з помірним споживанням білка і високим вмістом жирів. Але так вона ефективна і безпечна, як прийнято вважати? Про це розповіла нутріціолог Світлана Нікітчук, яка раніше назвала десять продуктів для красивого і здорового волосся, на сторінці в Instagram розписала всі "підводні камені" кетогенної дієти.
Експерт нагадала особливості і відмінні характеристики кето-дієти. Ось перелік особливостей такої системи харчування:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Вуглеводи — основна причина жиру і швидкого збільшення ваги. І обмеження вуглеводів, в принципі, правильний крок для її зменшення.
Така дієта зменшить жир і прискорить ріст м'язів. Але якщо є тільки білки, то серйозні проблеми зі здоров'ям гарантовані!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Високий вміст білків при мало не повній відсутності вуглеводів може привести до зменшення кальцію в кістках і виведенню з організму корисних речовин. А ще підвищить холестерин і може пошкодити нирки.
Якщо довго не вживати вуглеводи, то енергія ваша здується. А кілограми дуже швидко повернуться назад. І щоки знову виростуть.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Впадати в крайнощі небезпечно і шкідливо. Здорове збалансоване харчування, що складається з усіх основних поживних речовин — найкраще рішення для стрункості.
Раніше дієтолог Лора Філіппова назвала важливі правила ідеального сніданку.