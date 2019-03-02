Експерт по схудненню розповіла про секрети сніданку для гарної фігури

Фахівець зазначила, що пропускаючи сніданок, можна обзавестися зайвими кіло

Эксперт здоровому питанию и похудению Катя Медушкина, которая ранее поделилась схемой эффективной тренировки, помогающей избавиться от лишнего жира, рассказала об основных правилах и важности завтрака в процессе похудения. С подписчиками в Instagram она поделилась секретами здорового утреннего приема пищи.

Специалист отметила, что отказ от завтрака способствует набору веса. Кроме того, если мы пропускает прием пищи в утреннее время, то обмен веществ безнадежно нарушается на весь день.

"Для того, чтобы организм полноценно проснулся и запустил обмен веществ, ему нужен полноценный завтрак. Если вы пропустите этот важный прием пищи, то ваше тело и мозг будут отказываться правильно функционировать в течение дня. Откуда им взять энергию, если вы не поели? А еще один интересный факт - если вы не позавтракали, то весь день, в плане питания, будет наперекосяк, проверено лично! Нужные нутриенты не поступили в организм своевременно, и весь механизм обмена веществ нарушен", - пояснила Медушкина.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Она также рассказала, каким должен быть и из каких компонентов состоять полноценный и сбалансированный первый дневной прием пищи.

"Легкоусвояемый белок - это основной строительный материал в нашем организме. Из белков состоят мышечная и костная ткань. Волосы, ногти и кожа, и даже наша кровь - это тоже белковые структуры. Лучше всего подходят молочные и яичные белки", - отметила эксперт.

По словам Кати, обязательным компонентом утреннего рациона должны стать сложные углеводы. Их основное преимущество состоит в том, что они медленно перевариваются, а также медленнее высвобождается глюкоза, которая поступает в кровь. Сложные углеводы нужны организму для энергии, а не накопления жировых запасов. Для этой цели подойдут каши, сэндвичи, тосты из цельнозерновой муки.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"Жиры - являются источником энергии, участвуют в обменных и пищеварительных процессах, помогают усваивать жирорастворимые витамины, такие как А, D, Е, К и некоторые минералы. Завтрак самое время для жиров животного происхождения, поэтому смело добавляйте кусочек сливочного масла. Можно добавлять орехи", - назвала еще одну обязательную составляющую правильно завтрака специалист.

В качестве примера Медушкина привела собственное утреннее меню. Она предпочитает начинать день с классической яичницы или овсяноблина. Эксперт дополняет трапезу порцией овощей и парой кусочков цельнозернового хлеба.

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