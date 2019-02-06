Експерт по схудненню розповіла, як побороти харчову залежність

В першу чергу Юлія радить знайти її причину

Кто из нас, желая побаловать себя или расслабиться после тяжелого дня, не разрешал себе поесть чего-нибудь вкусного, но очень вредного для талии. В итоге очень часто это превращается в настоящую зависимость, когда мы "заедаем" стрессы и переживания и не можем остановиться.

На своей странице в Instagram известная фитнес-тренер и эксперт по похудению Юлия Богдан, которая работала со многими знаменитостями, а теперь ведет общую программу с Анитой Луценко, рассказала, как же побороть пищевую зависимость.

По ее словам, нужно сразу быть готовым к тому, что этот процесс скорее всего затянется надолго.

Фото: (instagram.com/bogdanjulia)

Вот 3 основные шага этой нелегкой борьбы по версии Юлии Богдан:



1. Принять тот факт, что это будет нелегко и не быстро!

Это может занять годы работы над собой! Поэтому, первое, что нужно сделать, это честно признаться себе, готовы вы на перемены или нет и ну его все. От вашего искреннего намерения, зависит ваш внутренний ресурс, а это мотивация и силы к действиям.



2. Найти причину своей зависимости.

Это важно! Осознать, почему вы не можете остановиться и все заедаете. Может, внутренняя неудовлетворенность собой или своей жизнью? Нехватка удовольствий или любви? Постоянные стрессы и вы не успеваете восстанавливаться, а организм требует энергии? Поощрение в детстве едой или наоборот сильные ограничения? (это мой случай: с 5 до 16 занималась худ. гимнастикой, контроль веса, диеты, усиленные тренировки. В итоге, когда стала самостоятельной - ушла в зажор!) Важно понять это для себя, чтобы затем находить решения.

Не едой удовлетворяться, а менять ту зону в своей жизни, которая требует внимания. Это долгий процесс и сложный! Не каждый готов идти в глубину себя и осознать многие вещи. Иногда нужно поработать с психологом, чтобы найти истинные причины зависимости и разорвать жесткие установки психики. Также помогают разобраться в себе и ответить на свои внутренние вопросы тренировки системы mind&body (пилатес, йога, медитации, дыхательные практики). Чаще себе задавайте вопросы. Не на стороне, а именно себе! Почему не могу остановиться? Как мне решить мою проблему? Что я уже сделала для этого? Я уверена, если есть запрос - появятся ответы.

Фото: (instagram.com/bogdanjulia)

3. Режим.

Дисциплина тоже важна! Но режим - не в смысле ограничения себя в еде, а в наполнении своего дня и следование этому плану. Не пропускать тренировки, прогулки! Если вы определили, что вам не хватает удовольствий: прописать для себя задания на неделю, которые вас наполнят (встретиться с подругой, пойти в кино, читать 30 минут в день любую книгу и т.д). Следить за едой - чтобы вы полноценно питались в течении дня, а не перекусы.

Фото: (instagram.com/bogdanjulia)

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