Як ефективно худнути в повсякденному житті: прості лайфхаки від дієтолога

Схуднути в умовах постійного цейтноту та офісного життя для багатьох здається практично нездійсненним завданням. Труднощі і спроби поєднувати походи в спортзал і правильне харчування лякають бажаючих позбутися зайвих кіло. Але чи так все страшно, як здається? Про те, як легко і без зайвих витрат часу і фінансів схуднути в умовах повсякденності і обійти підводні камені на шляху до стрункості розповіла в Instagram дієтолог Наталія Кошкіна, яка нещодавно назвала топ-5 помилок, які стоять на шляху до схуднення.

Одна з проблем новачків, які бажають схуднути – харчові зриви. Що робити, якщо не втрималася і переїла?

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Найкраще, що ви можете зробити - це наступний прийом їжі або, на худий кінець, на наступний день просто повернутися до нормального харчування і своїм звичайним принципам. А також непогано додати в життя рух!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не обов'язково відвідувати тренування, можна почати з простого: більше ходіть, гуляйте, залиште машину подалі від офісу, не користуйтеся ліфтом або ескалатором.

Якщо ви готові на більше, то робіть 10-хвилинну зарядку вранці, додайте 20-30-хвилинні домашні тренування три рази на тиждень. Це вже буде здорово!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо налаштовані серйозно, то запишіться на якусь активність - кому що подобається: танці, басейн, силові тренування, який-небудь напрямок фітнесу.

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Головне - почати більше рухатися, менше сидіти - це вже збільшить витрату калорій!

Багато бояться змінити свій звичний кошик харчування, їм здається, що це дорого. А все якраз навпаки: здорове харчування передбачає вживання в їжу монопродуктов, мінімально оброблених, а вони коштують недорого.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Наприклад, віддайте перевагу капусті, моркві, бурякам, шпинату, китайській капусті, з фруктів – бананам, сезонним яблукам, апельсинам. У будь-якому випадку, м'ясо - не дорожче ковбаси і сосисок. Недешево коштують морепродукти і деякі сорти риб, але ж можна зрідка балувати себе?

Раніше експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина дала поради, як уникнути почуття голоду під час схуднення.