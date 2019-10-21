Їмо і стрункішаємо: топ-5 продуктів для схуднення

Якщо ви не знаєте, що можна і не можна їсти при схудненні, зверніть увагу на поради експерта. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розкрила формулу плоского живота, на своїй сторінці в Instagram розповіла про п'ять важливих продуктів, без яких складно правильно схуднути.

Ці продукти продаються в будь-якому магазині, а деяких з них ті, що худнуть, бояться.



1. Цільнозернові крупи

Крупи часто виключають з раціону через високу калорійність. Гречка, темні сорти рису, булгур, макарони з ТСП обов'язково повинні бути в раціоні на щоденній основі. Це джерело повільних вуглеводів, які дають вам довгу ситість. Це ваша енергія, сила, бадьорість, гарний настрій.

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Висока калорійність - невиправдане побоювання. Порівняйте: 100 гр сухих макаронів при варінні перетворюються в 200-250 гр продукту. При цьому кількість калорій не збільшується, 100 гр сухих макаронів і 250 гр відварених мають однакову калорійність = 330 ккал.

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Порівняйте 100 гр торта =520 ккал - ситість нуль, зайва вага. 100 гр, а то пак 250 гр відварених макаронів = 330 ккал. Ситість на 3 години.

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Їмо на сніданок каші і на обід в якості гарніру.

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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Морська риба і морепродукти

За даними НДІ харчування, у більшої частини населення (включаючи дітей) дефіцит споживання Омега-3 становить близько 80%. Омега-3 з морепродуктів - захист нашої серцево-судинної системи. Омега-3 ЖК перешкоджають розвитку раку товстого кишечника, послабляють негативні ефекти ожиріння і знижують ризик розвитку цукрового діабету.

Головне джерело омега-3 — це риба і морепродукти. Вони повинні бути на вашому столі не менше 2 разів на тиждень. Не обов'язково їсти дорогущу сьомгу, зверніть увагу на доступний продукт - печінка тріски.

Норма Омега-3 2-4 гр на добу. У 100 г консервованої печінки тріски міститься від 10 до 25 г цих речовин. Досить трохи 10-20 гр додати печінки в якесь блюдо (салат, гарнір і т. д.), і денна норма виконана.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Курячі яйця

Ілюстративне фото (instagram.com/expert_po_figure)

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Листові овочі

Ілюстративне фото (instagram.com/expert_po_figure)

5. Натуральний йогурт

Ілюстративне фото (instagram.com/expert_po_figure)



Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог Олена Кален познайомила з принципами інтуїтивного харчування і пояснила, чому воно сприяє схудненню.