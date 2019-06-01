Доступно і корисно: дієтолог дала поради, як харчуватися правильно і недорого

Існує думка, що правильне харчування – це дорого і затратно, але це лише черговий міф. Професійний дієтолог Альбіна Комісарова запевняє, що здорове меню можна скласти без шкоди для гаманця, а дорогі продукти легко замінити доступними варіантами, які є в кожному супермаркеті. На сторінці в Instagram вона дала поради, як зекономити на покупках і при цьому отримати максимум користі для організму.

За словами експерта, часто складається враження, що здорове харчування - це обов'язково червона риба, масло авокадо і насіння чіа. Але можна обійтися без подібних надмірностей, а віддати перевагу не менш корисним доступним продуктам. Спеціаліст запропонувала слідувати простим порадам.

Плануйте свій раціон вдома. Ви знаєте, що вам потрібні цільнозернові (крупи, хліб, макарони), овочі і фрукти, білкова їжа (риба, м'ясо, птиця, бобові), масло і молочні продукти. Напишіть, що ви купите з кожної групи, що приготуєте протягом тижня.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Перед походом до супермаркету, перевірте на сайті акції та вигідні пропозиції, відзначте, що вам потрібно взяти.

У магазині вибирайте сезонні овочі/фрукти або заморожені, вони нітрохи не поступаються свіжим, зразу читайте склад і вибирайте без цукру.

Оскільки більшу частину бюджету займає м'ясо, якщо зустрічаєте вигідні пропозиції, заморожуйте частину, а також робіть 1-2 вегетаріанські дні на тиждень, де м'ясо можна замінити квасолею, горохом, нутом, яйцями.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Плануйте відразу використовувати продукти, що швидко псуються (рибу, зелень, ягоди).

Пам'ятайте, що завжди є здорові альтернативи:

Недорогі цільнозернові крупи: гречка, ячна крупа, овес, пшоно, полба. Також в якості джерела цільного зерна виступає хліб з обойної муки, вівсяні, ячмінні, житні пластівці довгого варіння, хлібці.

Недорогі фрукти/овочі (залежить від місця проживання): яблука, банани, морква, буряк, цибуля, капуста, редька, зелень.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Недорогі джерела білка: курка, субпродукти, риба (до речі, джерело Омега-3 не тільки червона, але й атлантична оселедець, сардини, скумбрія, мідії, райдужна форель). Не забувайте про горох, квасолю та сочевицю, дешевше відварювати самим.

Недорогі молочні продукти: кефір, йогурт, сир 5%.

Недороге масло: для теплової обробки відмінно підходить топлене вершкове або дешевше топлений тваринний жир (не дивуйтеся), у свіжому вигляді будь-яка рослинна олія, але краще оливкова.

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