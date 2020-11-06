Дорого іі витратно: дієтолог розвіяв головний міф про правильне харчування і навчив економити

Поширений міф про те, що правильно харчуватися – це дорого і істотно б'є по бюджету – це лише відмовка. Так вважає дієтолог Андрій Невиский і наводить вагомі аргументи в Instagram.

Багато говорять, що правильно харчуватися — дороге задоволення. А що значить "правильно"? Судячи з версії модних журналів і блогерів, це значить є слабосоленої лосось, безглютенові і безлактозні продукти, капуста кале, насіння чіа. Так, це дійсно дорого.

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Але правильне харчування — це не про модні продукти, а про баланс поживних речовин. Неважливо, чи їсте ви в якості гарніру кіноа або гречку, головне — одержати потрібну для здоров'я кількість макро - і мікронутрієнтів.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Білки повинні займати не менше 20 % від добової калорійності, жири — не менше 30 %. Більше можна, менше не можна. Вуглеводи теж не треба зводити в нуль: в день має бути хоча б 50 г, інакше в мозку пропаде звичне паливо.

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А ось продукти, з яких ви отримуєте ці нутрієнти, — це вже на ваш смак. Кіноа коштує в 5 більше гречки, а по живильній цінності вони рівні. Спіруліну легко замінити морською капустою, витграсс — петрушкою, а ягоди годжі — журавлиною або малиною.

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Всі ці модні суперфуди стали такими тільки завдяки зусиллям маркетологів. У відділ "здорової" їжі по-справжньому туди треба тільки тим, хто не може харчуватися звичайною їжею. Всім іншим можна сміливо крокувати в будь-який магазин.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Продуктів, з яких ви можете отримати необхідні речовини, величезна кількість, і серед них багато недорогих. Не можете дозволити собі їсти кожен день м'ясо? Чергуйте з стравами з яєць, птиці і риби. Жирний лосось коштує купу грошей? Замініть на оселедець або скумбрію. Свіжі овочі взимку дорогі? Є квашені — нічим не гірше.

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"Нормально харчуватися дорого" — це чергова відмовка, щоб не стежити за харчуванням. Можна і потрібно харчуватися звичайними продуктами, і якщо стоїть завдання грамотно розподілити бюджет, це реально зробити без особливих зусиль.

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