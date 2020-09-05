Як довго протриматися на дієті: спеціаліст розкрила важливі секрети

Дієтолог розповіла про звичну ситуацію для багатьох тих, що худне: цілий день ви намагаєтеся харчуватися правильно, а ввечері у вас прокидається "нічна жриця", і тоді ви йдете на атаку холодильника.

Фахівець з правильного харчування та здорового способу життя Лора Філіппова дала пораду, як стримати дану собі вранці обіцянку і не зірватися з дієти.

Харчуйтеся різноманітно

Організм повинен отримувати весь комплекс необхідних йому вітамінів і мінералів протягом дня.

"За два тижні потрібно з'їсти максимальну різноманітність каш, овочів, фруктів, білкових продуктів і корисних жирів. До речі, різноманітне харчування і є ПП. А зовсім не гречка з куркою і зеленим листочком, як думає багато хто", - пише Філіппова.

На сніданок більше калорій

На сніданок потрібно вживати більше калорій, щоб запастися на цілий день. Та й метаболізм вранці швидше, ніж увечері. Тільки намагайтеся, щоб ці калорії в більшості своїй були корисними. І солодке - це вранці, після сніданку.

Регулярність

Харчуватися потрібно регулярно, не пропускаючи основні прийоми їжі - сніданок, обід і вечерю. Якщо ж складно контролювати себе між ними, додайте 1-2 перекуси. Але це не повинно перетворюватися на безладне жування. В ідеалі - мати свій зручний графік харчування.

Спати треба лягати вчасно

Спати потрібно лягти до того, як організм збунтується, а ноги поведуть вас до холодильника.

"Якщо раптом судилося бути пізній вечері, нехай це буде щось легке білкове. Наприклад, яйце. А в системі - жерти вночі заборонено!" - резюмувала фахівець.

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