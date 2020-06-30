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Як довго можна худнути: дієтолог дала ґрунтовну відповідь

Lite » Їжа 30.06.2020 - 08:37
Як довго можна худнути: дієтолог дала ґрунтовну відповідь
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт уточнила, як довго можна дотримуватися дієти і урізати калорії

Тривалість схуднення без шкоди для здоров'я – питання, що турбує тих, хто бореться із зайвими кіло. Це стосується як експрес-дієт, так і методик, розрахованих на більш тривалий період. Але ж дотримуватися строгих обмежень в харчуванні вічно не можна. Як же тоді визначити період, оптимальний для схуднення? Дієтолог Тетяна Дік в Instagram розповіла, як довго можна худнути і урізати калорійність тим, хто прагне розлучитися із зайвою вагою.

Як довго можна худнути? Як довго можна перебувати в дефіциті калорій? Худнути роками не можна, періодично потрібно піднімати калорійність до рівня підтримки.

Чому? В народі кажуть "метаболізм сповільнюється", але це вже занадто голосно, відбувається лише адаптація до даної калорійності. І щоб не занижувати все нижче і нижче (а особливо, коли нижче нікуди), потрібно калораж трохи підняти.

Як довго можна худнути: дієтолог дала ґрунтовну відповідь

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тому багато дівчат прагнуть схуднути (терміново, швидко, тут і зараз) на калорійності 800,900,і улюблених 1200 (особливо, якщо вага за 100) просто не худнуть, тому що їх організм адаптувався під цю калорійність і намагається вижити на такій маленькій калорійності.

Тому, в дефіциті потрібно бути 2-5 місяців (залежно від початкової ваги і динаміки) і після цього на місяць підняти калорійність для підтримки ваги. І з новими силами ви почнете худнути знову.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про тонкощі сумісності продуктів.

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Автор: Lite

Теги Новини України схудненнядієтолог
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