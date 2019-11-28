Дієтолог розвіяла головні міфи про каву і дала поради щодо вживання

Кава – друг чи ворог для здоров'я і фігури? Дієтологи і лікарі до цих пір вивчають вплив цього напою на організм, але вже встигли зробити ряд важливих висновків. Дієтолог Альбіна Комісарова, яка указалана на омани про суперфудах, відповіла на отруту найбільш поширених питань про цьому продукті, а також розвіяла поширені міфи на своїй сторінці в Instagram.

Експерт вибрала топ-6 найбільш популярних тверджень про каву і розібрала кожне з них.

Кави - це шкідливо?

Доведені позитивні ефекти кофеїну: зменшення ризику серцево-судинних захворювань, профілактика цукрового діабету 2 типу, раку печінки, раку матки, хвороби Паркінсона.

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В 2016 році ВООЗ виключила кави зі списку потенційних канцерогенів. Але можуть бути і негативні: погіршення сну, нервозність, печія, відчуття серцебиття, підвищення холестерину (при надмірному вживанні).

Скільки мені можна кави?

У добу здоровій людині допустимо вживати 400 мг кофеїну, це 3-5 чашок кави на добу. Вагітній жінці допустимо вживати 200 мг кофеїну. Це 1-2 кухлі на добу.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ого! А якщо мені погано від такої кількості? Всі ми різні, знайдіть комфортну для себе норму.

Коли краще не вживати кофеїн?

Якщо ви дитина або підліток

Коли кофеїн змішаний з алкоголем (горілка+енергетик)

Якщо вас турбує безсоння, дратівливість, серцебиття і т. д.

Зелена кава допоможе схуднути?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ні, її ефект не був доведений ні в одному якісному дослідженні.

Кави мочегонит?

Є слабкий сечогінний ефект, але він компенсується загальною кількістю рідини з кави.

Кава виводить кальцій з організму?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кофеїн дійсно незначно впливає на всмоктування кальцію в кишечнику. Але це компенсується 1-2 ст. л. молока.

До речі, дієтолог Олена Кален навчила отримувати максимум користі від вживання горіхів.