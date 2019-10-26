Дієтолог розвіяла міфи про воду і дала важливі поради для стрункості і здоров'я

Питання про кількість рідини протягом дня одне з найбільш спірних і актуальних серед фахівців. Скільки чистої води вважати нормою, коли її краще вживати і чи можна запивати прийом їжі – це теми, які часто зустрічаються для обговорення не тільки серед тих, хто худне. Дієтолог-нутриціолог Олена Коготкова вирішила пролити світло на поширені міфи про воду і дала на сторінці в Instagram кілька важливих порад для тих, хто стежить за здоров'ям і вагою.

Суперечки навколо кількості рідини в раціоні не вщухають. Одні кажуть, що не треба спеціально пити воду, інші наполягають на 3-4 літрах води в день. Ну а про рекомендацію випивати 8 стаканів або 2 літри води чули всі. Але тільки ця порада не враховує стать, вік, рівень активності, кліматичні умови і т. д.

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Нутриціологи вчать випивати 30 мл на кг ваги. Тобто при вазі 60 кг жінці потрібно 1800 мл води. Але, повторюся, інші дані не враховуються, що само по собі дивно.

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Експерт радить орієнтуватися на колір сечі і кількість походів в туалет. Продукти обміну речовин виводяться нирками із сечею. Якщо води недостатньо, сеча має більш темний колір і різкий запах. Якщо води достатньо, то колір сечі майже прозорий. Це норма для здорової людини.

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Не забувайте, що слід враховувати не тільки чисту воду. Так, the American Dietetics Association рекомендує середньостатистичній жінці, яка не тренується вживати 2200 мл води, а середньостатистичному чоловікові - 2900 мл води в день, включаючи рідину в продуктах харчування.



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Висновок: пити треба. Але точно не зациклюватися і не приростати до пляшки з водою, як радять багато дієтологів. Експерт рекомендує почати з 3-4 склянок чистої води в день, один з яких ви будете випивати після пробудження.

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Воду можна пити до, під час і після їжі. Ніякого впливу на кислотність і травлення вона не надає. Єдине обмеження – для страждають печією. За рахунок збільшення обсягу їжі в шлунку, збільшиться і тиск у ньому, що може призвести до кислотного рефлюксу. Якщо ж ви здорові, пийте воду спокійно.

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