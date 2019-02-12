Дієтолог розвіяла міфи про роздільне харчування

Експерт назвала дану систему живлення антинауковою

Многие худеющие хотя бы раз пробовали придерживаться раздельного питания - эта система была предложена Гербертом Шелтоном и подразумевает, что существуют несовместимые продукты, а белки и углеводы нужно есть раздельно. Популярный диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее назвала коварные привычки, которые мешают сбросить вес, решила разобраться, так ли она полезна, и развенчать популярные мифы о раздельном питании в своем Instagram.

По словам эксперта, она совершенно необоснованна, а смешанная еда прекрасно переваривается.

"Пищеварение начинается уже во рту, продолжается в желудке и идет в отделах кишечника. Вся еда, которая попадает в наш организм, распадается на более мелкие молекулы (как белки на аминокислоты, например) при помощи специальных ферментов. Смешанная пища прекрасно расщепляется и усваивается, так как ферменты имеют свои точки приложения и не мешают работе друг друга, а скорее дополняют", - отметила диетолог.

Фото: (instagram.com/doctor_komissarova)

Кроме того, как сообщила Комиссарова, практически не существует продуктов, которые содержат ТОЛЬКО один макронутриент, разве что белок яйца или белый сахар. К примеру, белый йогурт содержит 5 г белка и 3,5 г углеводов, что уже его делает смешанной едой.

"Есть идея, что для переваривания белков нужна кислая среда, а для углеводов щелочная и поэтому смешанная пища не переваривается. Это не так, среда в разных отделах ЖКТ более или менее постоянная и не меняется от вида продуктов, а также идеальная для полноценного переваривания еды", - развенчала она один из мифов о раздельном питании.

Фото: (pixabay.com)

Специалист также объяснила, почему же некоторые люди после перехода на эту систему смогли похудеть.

"Любое зацикливание на определенной системе питания, следование таблицам, исключение определенных продуктов, ведет к повышенному вниманию к питанию и снижению калорийности рациона, поэтому мы худеем (чувствуем себя лучше).

Однако любое зацикливание опасно, плюс мы лишаем себя разнообразия и любимых сочетаний продуктов", - уверена диетолог.

"Проще говоря: система антинаучна и можно и нужно есть еду в обычном режиме", - подытожила эксперт по здоровому питанию.

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