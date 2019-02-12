Дієтолог розвіяла міфи про роздільне харчування

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Експерт назвала дану систему живлення антинауковою

Багато тих, що худнуть, хоча б раз пробували дотримуватися роздільного харчування - ця система була запропонована Гербертом Шелтоном і передбачає, що існують несумісні продукти, а білки і вуглеводи потрібно їсти окремо. Популярний дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше назвала підступні звички, які заважають скинути вагу, вирішила розібратися, чи так вона корисна, і розвіяти популярні міфи про роздільне харчування в своєму Instagram.

За словами експерта, вона абсолютно безпідставна, а змішана їжа чудово перетравлюється.

"Травлення починається вже в роті, продовжується в шлунку і триває у відділах кишечника. Вся їжа, яка потрапляє в наш організм, розпадається на більш дрібні молекули (білки на амінокислоти, наприклад) за допомогою спеціальних ферментів. Змішана їжа чудово розщеплюється і засвоюється, так як ферменти мають свої точки прикладення і не заважають роботі один одного, а швидше доповнюють", - зазначила дієтолог.

Фото: (instagram.com/doctor_komissarova)

Крім того, як повідомила Комісарова, практично не існує продуктів, які містять ТІЛЬКИ один макронутріент, хіба що білок яйця або білий цукор. Наприклад, білий йогурт містить 5 г білка і 3,5 г вуглеводів, що вже його робить змішаною їжею.

"Є ідея, що для перетравлювання білків потрібне кисле середовище, а для вуглеводів лужне і тому змішана їжа не перетравлюється. Це не так, середовище в різних відділах ШКТ більш або менш постійне і не змінюється від виду продуктів, а також ідеальне для повноцінного переварювання їжі", - вона розвінчала один з міфів про роздільне харчування.

Фото: (pixabay.com)

Фахівець також пояснила, чому ж деякі люди після переходу на цю систему змогли схуднути.

"Будь-яке зациклення на певній системі харчування, дотримання таблиць, виключення певних продуктів, веде до підвищеної уваги до харчування і зниження калорійності раціону, тому ми худнемо (відчуваємо себе краще).

Однак будь-яке зациклення небезпечне, плюс ми позбавляємо себе розмаїття і улюблених поєднань продуктів", - впевнена дієтолог.

"Простіше кажучи: система антинаучна і можна і потрібно їсти їжу в звичайному режимі", - підсумувала експерт по здоровому харчуванню.

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