Дієтолог розповіла, як скласти збалансований раціон і збільшити енергію

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, які продукти потрібно включити в раціон для бадьорості та здоров'я

Задумайтеся, ми заправляємо машину якісним бензином, дбаємо про неї, щоб вона прослужила довше, а у себе щодня закидаємо що попало...Дієтолог Ганна Єлькіна запропонувала список того самого "палива", яке нас оздоровить і зробить бадьоріше.

Як скласти збалансований раціон:

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1. Вуглеводи - важливе джерело енергії! З вуглеводів дуже важлива клітковина - це овочі, зелень і ягоди.

Орієнтуйтеся на 500г зелені і овочів у день. Можете додати трохи фруктів, але особисто я віддаю перевагу ягодам (т. к. це антиоксиданти, які володіють протипухлинною активністю і допомагають продовжити наше життя).



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Не забувайте: чим вище термічна обробка, тим їжа стає більш небезпечною для нашого здоров'я. Також пам'ятайте, що деяку їжу потрібно правильно підготувати, наприклад, замочити.

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2. Жири (в ідеалі 30-40% від раціону) - основа для формування сигнальних молекул, керуючих обмінними процесами.

Також жири необхідні для роботи мозку! Пріоритет віддавайте омега-3 (не плутайте з омега-6!). При порушенні жовчевідтока жири потрібно вводити поступово, і, звичайно, виключайте соняшникову і кукурудзяну олії.

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На чому можна смажити?

Хороші варіанти: кокосове і топлене масла.

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Дуже жирна їжа добре засвоюється разом із зеленню і травами, так що заправляйте салат олією.

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3. Білки дуже добре насичують організм, дають нам багато енергії і гарного настрою. Норми білка - від 0,8 до 1г на кожен 1 кг вашої ваги. В дні тренувань це може бути до 1.5 грам.

Віддавайте перевагу птиці, кролика, яйцях, дикої риби, морепродуктів. Зовсім трошки дозволяйте собі червоного м'яса і субпродуктів. І не забувайте про рослинні білки (бобові, горіхи).



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Пам'ятайте, що надлишок білка прискорює старіння!

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Тому головне правило - баланс! Годуйте свій організм корисною і збалансованою їжею і він відповість вам красою і бадьорістю.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Олена Піддубна розповіла, які продукти не варто поєднувати під час одного прийому їжі.