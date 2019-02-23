Дієтолог розповіла про користь вітаміну С і розвіяла міфи про лимони

Експерт розповіла, що і скільки треба їсти, щоб отримати добову дозу вітаміну С

Известный украинский диетолог Светлана Фус уверяет, что в лимоне не так много витамина С, как мы привыкли думать. Зато он есть в других овощах и фруктах, которые должны обязательно присутствовать в рационе человека. Об этом она написала в Instagram.

Эксперт отметила, в горячем чае, куда привычно кладут лимон, витамины разрушаются, потому пользы не принесут. К тому же, съесть лимон самостоятельно и получить суточную норму витамина С очень непросто, тогда как апельсины и мандарины пойдут "на ура".

"Многие из нас любят апельсины, мандарины и другие цитрусовые. Они вкусные, сочные, освежающие. Но кроме этого, они еще и полезные, в них много витамина С. Однако в лимоне этого витамина, вопреки общему мнению, не так уж и много. Давайте рассмотрим: средний апельсин (150 г) содержит дневную норму витамина С - 70-80 мг, а средний лимон весом 120 г почти наполовину меньше - всего 48 мг. Если 1-2 апельсина мы едим запросто и с удовольствием, то съесть целый лимон намного сложнее. Обычно нам достаточно 1-2 дольки лимона в чай. А в одной дольке только 3-4% дневной нормы аскорбиновой кислоты. Кроме того, значительная часть витамина разрушается в горячем чае. Поэтому лимон, в первую очередь хорошая вкусовая добавка, чем источник витамина С", - отметила она.

Также специалист призвала не забывать о сезонных продуктах и опубликовала суточные нормы Витамина С, которые находятся в различных овощах и фруктах.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"Употребляйте разнообразные овощи, фрукты и ягоды - свежие, замороженные или квашенные, в соответствии со временем года, чтобы постоянно поддерживать в организме достаточную концентрацию витамина С", - написала она.

Фус назвала конкретные цифры и количество продуктов, которое восполнит потребность организма в этом органическом веществе.

100 г капусты, 1 яблоко, 30 г черной смородины, 1 помидор;

40 г болгарского перца;

100 г цветной капусты (на пару), 100 г апельсин.

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