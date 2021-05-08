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Дієтолог розповіла, кому не можна їсти шашлик: важливо знати

Автор: Lite

Шашлик - блюдо корисне, якщо вибрати якісне м'ясо і правильно його приготувати.

Про це в ефірі "Корисної програми" сказала дієтолог ток-шоу Юлія Трофимчук.

За словами фахівця, дуже важливо добре прожарювати свинину й телятину, так як ці види м'яса можуть бути заражені паразитами.

Також важливо знати, що в залежності від сорту м'яса і способу маринування шашлик може бути протипоказаний деяким категоріям людей.

"Наприклад, баранина - м'ясо, досить важке для перетравлення, тому його прийом варто обмежити тим, у кого є проблеми зі шлунком і кишечником. А будь-яке м'ясо, вимочене в кефірі, з обережністю слід вживати людям з нестійким рівнем кислотності, так як наслідком подібного прийому їжі може бути печія і здуття живота", - пояснює фахівець.

Що стосується м'яса птиці, то воно, каже Трофимчук, хоч і не таке соковите, зате більш дієтичне.

"Тому шашлик з м'яса птиці рекомендується дітям і тим, хто стежить за вагою", - додала дієтолог.

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