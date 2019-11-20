Дієтолог розкрила всю правду про вуглеводи і поділилася цінним лайфаком

Навколо вуглеводів ходить чимало різних теорій. Ті, хто худне буквально впадають в жах від однієї згадки про прості вуглеводи і ретельно підраховують їх в кожній порції. Але так чи страшні вуглеводи для фігури і як їх зробити не ворогами, а союзниками розповіла дієтолог Єва Шишова, яка раніше розвіяла міфи про воду. Тепер на страницев Instagram вона вирішила розвіяти популярні міфи про "шкідливі для фігури" вуглеводах.

Складні і повільні вуглеводи - це не одне і теж. Зараз скрізь до слів "складний вуглевод" в дужках пишуть "повільний" - але це різні речі.

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Рівень "складності" вуглеводу визначається виходячи з будови його молекули, а їх існує 4 види:

Моносахариди

Дисахариди

Олігосахариди

Полісахариди (вони ж крохмалі)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Перші два - це прості вуглеводи. Вони складаються з 1 або 2 моносахаридних залишків. Другі два – складні вуглеводи. Оліго - від 3 до 9 моносахаридних залишків, полі - від 10 до декількох тис.

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Тепер швидкість вуглеводу. Вона визначається глікемічним індексом (ГІ), тобто тим, як високо піднімається рівень цукру в крові після його вживання.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зробити простий вуглевод складним не можна, а ось швидкий повільним - можна. Достатньо лише понизити загальний ГІ страви. Для цього потрібно додати до неї більше клітковини і білка, які гальмують засвоєння і знижують цукор в крові. Приклад: картопля - це крохмаль і він є швидким вуглеводом, але ми можемо зробити його повільним, якщо буде вживати його в запеченому вигляді разом з овочами і білком!

Нагадаємо, що нутриціолог Надія Пахирко розвіяла міфи про жироспалювачі.