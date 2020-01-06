Дієтолог поділилася секретами вживання алкоголю на свята

Новорічні свята – це час галасливих застіль з великою кількістю калорійної їжі і різних алкогольних напоїв. Якщо дотримується простих, але ефективних правил організації харчування, то можна звести до мінімуму шкоди для фігури, але як бути зі спиртним? Про це розповіла в Instagram дієтолог Альбіна Комісарова.

Свята в самому розпалі, а значить, тема алкоголю як ніколи актуальна. Якщо ви не вживаєте алкоголь - починати його вживати не рекомендується.

останнє велике дослідження 2018 року (28 млн. чоловік з 195 країн) показало, що НЕМАЄ безпечної дози алкоголю. Вживання алкоголю підвищує ризик виникнення 23 захворювань.

Американські рекомендації по харчуванню 2015-2020 року обмежують (не рекомендують, а обмежують) споживання алкоголю в кількості 1 напою для жінок і 2 напою для чоловіків на добу.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як повернутися в режим після новорічних свят: план дій

Один напій містить 14 г чистого спирту, що дорівнює:

150 мл сухого вина(1 келих)

350 мл пива

50 мл міцних напоїв 40% (1 чарка)

Підсумувати всі за 1 раз в тиждень - не можна. При цьому мінімум 2 дні в тиждень повинні бути вільні від алкоголю. Простіше кажучи, 5 днів в тиждень з 7 можна пити по келиху вина і навіть по чарці горілки та по міжнародним рекомендаціям (включаючи рекомендації Асоціації Кардіологів).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Важливо! Це не план дії пити кожен день, а рекомендації по обмеженню. Звичайно, зниження алкоголю до мінімуму або його повне виключення навіть вітається.

Звичайно, є протипоказання до прийому алкоголю (дітям, вагітним, особам, чия робота пов'язана з водінням транспорту або потребує координації, пильності, особам, які приймають ліки або мають алкоголізм).

Що важливо? Алкоголь містить велику кількість калорій, тому вони обов'язково повинні враховуватися.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У середньому, келих сухого вина містить 120 ккал, келих пива 150 ккал, чарка міцного напою 98 ккал.

Вибирайте "чистий" алкоголь, коктейлі і запивання соком/газованою водою у багато разів збільшує калорійність продукту.

Пам'ятайте, що алкоголь підвищує апетит і приготуйте собі легкі закуски: нарізані овочі з соусом з йогурту, білий сир, фрукти, цільнозернові крекери.

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко розповіла, як уникнути переїдання в холодну пору року.