Дієтолог пояснила, як правильно харчуватися в піст

Великий піст триватиме з 11 березня до 27 квітня
Великий піст 2019 триватиме в Україні з 11 березня по 27 квітня. Якщо ви хочете його дотримуватися, важливо знати, як правильно побудувати свій раціон, щоб не нашкодити здоров'ю і добре себе почувати. Особливостями харчування під час посту поділилася на своїй сторінці в Instagram відома дієтолог Тіана Фіалкова.
Експерт зазначила, що на обід важливо щодня вживати рослинний білок (бобові, гриби, тофу) + овочі.
Фото: (instagram.com/tiana_fialkova)
Далі вона перерахувала важливі пункти, яких слід дотримуватися:
За словами дієтолога, правильніше до поста скрінити дефіцити і знати свої слабкі місця заздалегідь, щоб підібрати коректну підтримку нутрієнтами; під час посту вище потреба у вітаміні Д, омега-3, у вітамінах групи В, заліза, цинку, селену, сірки та ін.
Фото: (pixabay.com)
Крім того, шлунок і жвс в період посту ніяк не страждають, якщо приймати їжу в теплому вигляді, з жирами і в один час за графіком.
Якщо ж у вас під час посту болить шлунок, це означає, що ви їсте багато мучного/солодкого і кусочничаете вуглеводами; виникає бродіння вуглеводів в шлунку, воно викликає запалення і ерозії слизової оболонки.
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