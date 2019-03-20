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Дієтолог пояснила, як правильно харчуватися в піст

Lite » Їжа 20.03.2019 - 14:31
Дієтолог пояснила, як правильно харчуватися в піст
Ілюстративне фото (instagram.com/tiana_fialkova)

Великий піст триватиме з 11 березня до 27 квітня

Великий піст 2019 триватиме в Україні з 11 березня по 27 квітня. Якщо ви хочете його дотримуватися, важливо знати, як правильно побудувати свій раціон, щоб не нашкодити здоров'ю і добре себе почувати. Особливостями харчування під час посту поділилася на своїй сторінці в Instagram відома дієтолог Тіана Фіалкова.

Експерт зазначила, що на обід важливо щодня вживати рослинний білок (бобові, гриби, тофу) + овочі.

Дієтолог пояснила, як правильно харчуватися в піст

Фото: (instagram.com/tiana_fialkova)

Далі вона перерахувала важливі пункти, яких слід дотримуватися:

  • бобові, тофу, гриби добре поєднуються з безглютеновый крупами і можуть готуватися разом.
  • білкові суперфуди, як доповнення до будь-якого прийому їжі: нечищене насіння конопель, рослинний протеїн на вибір, мелене насіння гарбуза та соняшникове насіння.
  • крупи всі цільнозернові, для всіх корисніше будуть безглютенові; не забуваємо вимочувати крупи ніч перед приготуванням.
  • 1/2 тарілки обіду і вечері - овочі, зелень.
  • зелені повинно бути багато, до кожного прийому їжі, якістю не переймаємося, якщо органіка доступна.
  • соєві продукти тільки з органік сертифікацією, краще ферментовані соєві продукти; уникати при аіт і низькому ферритине.
  • водорості! хоча б раз в день: норі, вакаме, ламінарія.
  • склянку ягід в день, пару фруктів.
  • жири з кожним прийомом їжі (свежедавленные масла, тахін, сирі насіння і горіхи, рослинне молоко, какао, авокадо).
  • підключаємо все розмаїття спецій, особливо до бобовим.
  • здуття на правильно приготовані бобові і сирі овочі - це не норма. В допомогу рослинні ензими, решта призначить ваш лікуючий лікар при необхідності.
  • боїтеся погладшати за час посту? поменше картоплі, хліба, макаронів, солодощів.

За словами дієтолога, правильніше до поста скрінити дефіцити і знати свої слабкі місця заздалегідь, щоб підібрати коректну підтримку нутрієнтами; під час посту вище потреба у вітаміні Д, омега-3, у вітамінах групи В, заліза, цинку, селену, сірки та ін.

Дієтолог пояснила, як правильно харчуватися в піст

Фото: (pixabay.com)

Крім того, шлунок і жвс в період посту ніяк не страждають, якщо приймати їжу в теплому вигляді, з жирами і в один час за графіком.

Якщо ж у вас під час посту болить шлунок, це означає, що ви їсте багато мучного/солодкого і кусочничаете вуглеводами; виникає бродіння вуглеводів в шлунку, воно викликає запалення і ерозії слизової оболонки.

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