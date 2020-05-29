Дієтолог назвала продукти, що володіють омолоджувальним ефектом

Включайте їх частіше в раціон для енергійності і краси
Зберегти молодість та енергійність допоможуть нам деякі продукти, які варто включити в раціон. Дієтолог Світлана Нікітчук на своїй сторінці в Instagram поділилася корисним списком, на що саме слід частіше налягати. Застосовуйте його і будьте молоді і здорові.
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Продукти, що володіють омолоджувальним ефектом:
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ШПИНАТ
Сприяє еластичності і пружності шкіри, завдяки вмісту колагену. А вітамін С в шпинаті зміцнює організм в цілому.
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ЛОХИНА
Є прекрасною профілактикою склерозу судин. Сприяє роботі серцево-судинної системи, яка пов'язана з роботою всіх систем і тканин організму.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
ПЕТРУШКА
Містить антиоксиданти-для зміцнення імунітету, боротьби з вільними радикалами. Крім того, петрушка позбавляє від набряків, робить тіло підтягнутим.
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БРОККОЛІ
Запобігає появі целюліту, сприяє еластичності і пружності шкіри. Очищає організм від шлаків і токсинів. Бореться з онкозахворюваннями.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
ЛИМОНИ
Зміцнюють імунітет завдяки вітаміну С, борються з вільними радикалами, очищають організм від шлаків і токсинів. Шкірка лимона очищає і звужує пори на шкірі.
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ЧАСНИК
Часник уповільнює старіння організму. Тільки в одній головці часнику - 400 корисних речовин.
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ВИНОГРАД
Містить природний антиоксидант ресвератол, який зупиняє вікові зміни в м'язах, сприяє виробленню колагену, омолоджує на клітинному рівні. Пригнічує розвиток ракових клітин. Особливо рекомендую включити в раціон червоний виноград.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
ОЛИВКОВА ОЛІЯ
Зміцнює кістки і м'язову тканину, чистить організм від токсинів, шлаків, вільних радикалів. Містить безліч вітамінів.
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СЕЛЕРА
Містить ефірні олії, вітаміни, мінерали, завдяки чому тонізує весь організм.
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БУРЯК
Збагачує кров киснем, насичує організм енергією. Містить водорозчинну клітковину. Виводить токсини, шлаки.
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КАВУН
Зволожує шкіру, сприяє оновленню клітин. Виводить шкідливі речовини з організму, насичує вітамінами і мінералами.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
АВОКАДО
Сприяє пружності і блиску шкіри, усуває зморшки, стимулює оновлення клітин.
Раніше дієтолог Лачина Джанкулиева розповіла, як поліпшити стан шкіри за допомогою харчування.
Автор: Lite