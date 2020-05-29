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Дієтолог назвала продукти, що володіють омолоджувальним ефектом

Новини » Їжа   

Включайте їх частіше в раціон для енергійності і краси

Зберегти молодість та енергійність допоможуть нам деякі продукти, які варто включити в раціон. Дієтолог Світлана Нікітчук на своїй сторінці в Instagram поділилася корисним списком, на що саме слід частіше налягати. Застосовуйте його і будьте молоді і здорові.

Продукти, що володіють омолоджувальним ефектом:

ШПИНАТ
Сприяє еластичності і пружності шкіри, завдяки вмісту колагену. А вітамін С в шпинаті зміцнює організм в цілому.

ЛОХИНА
Є прекрасною профілактикою склерозу судин. Сприяє роботі серцево-судинної системи, яка пов'язана з роботою всіх систем і тканин організму.



Ілюстративне фото (pexels.com)

ПЕТРУШКА
Містить антиоксиданти-для зміцнення імунітету, боротьби з вільними радикалами. Крім того, петрушка позбавляє від набряків, робить тіло підтягнутим.

БРОККОЛІ
Запобігає появі целюліту, сприяє еластичності і пружності шкіри. Очищає організм від шлаків і токсинів. Бореться з онкозахворюваннями.



Ілюстративне фото (pexels.com)

ЛИМОНИ
Зміцнюють імунітет завдяки вітаміну С, борються з вільними радикалами, очищають організм від шлаків і токсинів. Шкірка лимона очищає і звужує пори на шкірі.


ЧАСНИК
Часник уповільнює старіння організму. Тільки в одній головці часнику - 400 корисних речовин.

ВИНОГРАД
Містить природний антиоксидант ресвератол, який зупиняє вікові зміни в м'язах, сприяє виробленню колагену, омолоджує на клітинному рівні. Пригнічує розвиток ракових клітин. Особливо рекомендую включити в раціон червоний виноград.



Ілюстративне фото (pexels.com)

ОЛИВКОВА ОЛІЯ
Зміцнює кістки і м'язову тканину, чистить організм від токсинів, шлаків, вільних радикалів. Містить безліч вітамінів.

СЕЛЕРА
Містить ефірні олії, вітаміни, мінерали, завдяки чому тонізує весь організм.

БУРЯК
Збагачує кров киснем, насичує організм енергією. Містить водорозчинну клітковину. Виводить токсини, шлаки.

КАВУН
Зволожує шкіру, сприяє оновленню клітин. Виводить шкідливі речовини з організму, насичує вітамінами і мінералами.



Ілюстративне фото (pexels.com)

АВОКАДО
Сприяє пружності і блиску шкіри, усуває зморшки, стимулює оновлення клітин.

Раніше дієтолог Лачина Джанкулиева розповіла, як поліпшити стан шкіри за допомогою харчування.

Автор: Lite

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